البترول تعتمد نتائج أعمال الشركة العالمية لتصنيع مهمات الحفر عن 2024

كتبت- دينا كرم:

اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة العالمية لتصنيع مهمات الحفر IDM برئاسة المهندس كريم بدوي وزيـر البتـرول والثـروة المعدنية، نتائج أعمال العام المالي 2024 .

وخلال الجمعية ، أكد بدوي على أهمية الدور المهم للشركة العالمية لتصنيع مهمات الحفر في تنفيذ المحاور الـ6 الأساسية لاستراتيجية عمل الوزارة خاصة المحور الأول المتعلق بتكثيف أعمال الحفر الاستكشافى وزيادة الإنتاج من البترول والغاز الطبيعي، وذلك من خلال تصنيع وتوفير احتياجات القطاع من مهمات حفر الآبار وخطوط أنابيب الزيت الخام والغاز باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيات وفقاً للمعايير العالمية ، مما يؤدى إلى تقليل نفقات الإنتاج ، بالاضافة إلى المحور الخاص بالسلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة لتوفير بيئة عمل آمنه.

ووجه بدوى بضرورة وضع خطط مستقبلية للشركة لاستغلال الطاقات الإنتاجية والبنية الأساسية القوية التي تمتلك الشركة وزيادة التنافسية فى سوق العمل سواء داخل أو خارج مصر ، خاصة وأنها الشركة الوحيدة في مصر المتخصصة في هذا المجال.

واستعرض المهندس كريم همام، رئيس الشركة، أهم نتائج الأعمال التي حققتها الشركة حيث حققت خلال عام 2024 إيـرادات بقيمة 1,9 مليار جنيه وبصافي ربح تشغيل ( EBITDA ) بقيمة 270 مليون جنيه.

كما نجحت الشركة خلال العام في إضافة تعاقدات جديدة بقيمة 215 مليون دولار ومن أهمها الفوز بمناقصة تصنيع وإدارة مخزون شركة خالدة للبترول بنظام الـــ Consignment لكمية 67 ألف طن سنويا ولمدة 3 سنوات ، هـذا بالإضـافة إلي إستكمال الشـركة إستعدادتها لإنتاج مواسير Premium Casing وفقا لرخـصة تصنيع TSH Blue الحاصلة عليها من شـركة Tenaris العالمية ، وكذا إجتياز المـراجعة السنوية للشهـادات الدولية الحاصلة عليها الشـركة API-5CT و API-5L .

وأضـاف أن الشـركة تحرص علي تطبيق أعلي معاييـر السلامة والصحة والمهنية وبلغت إجمالي ساعات العمل الأمنة خلال العام 450 ألف ساعة وإجتياز المراجعة السنوية لـــ ISO450001 .

وأوضح حرص الشركة علي بـدء مراحل تطبيق بـرنامج الــ SAP-ERP S/4 Hana ومن المتوقع الإنتهاء والتشغيل بنهاية يونيو القادم ليتواكب مع رؤية وزارة البترول والثروة المعدنية نحو التحول الرقمي وفي مجال المساهمة المجتمعية بالنطاق الجغرافي.

وأشار إلى مساهمة الشركة خلال العام في تجهيز إحدى رعاية الأطفال من ذوي الإحتياجات الخاصة بمحافظة السويس بنحو 500 ألف جنيها .