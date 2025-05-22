3 طروحات مرتبقة في بورصة مصر خلال 2025.. ماذا نعرف عنها؟

كتبت- أمنية عاصم:

تسعى 4 شركات بالقطاع الخاص إلى طرح جزءا من رأس مالها في البورصة المصرية خلال العام العام الحالي بهدف زيادة رأس المال، منها شركات عقارية والتمويل الاستلاكي إلكترونية، وفق ما أفصحت عنه في وقت سابق.

ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة إلى طرح 10 شركات بالبورصة خلال العامين الحالي والمقبل، منها 5 شركات مملوكة للجيش هي"وطنية"، و"شل أوت"، و"سايلو الغذائية"، و"صافي"، و"الشركة الوطنية للطرق"، بحسب البيان الصادر من مجلس الوزراء المصري.

الشركات الأربعة المستهدف طرحها البورصة خلال 2025

1. شركة يو للتمويل الاستهلاكي " فاليو " أول الوافدين :

كانت لجنة قيد الاوراق المالية بالبورصة وافقت أمس على قيـــد أسهــــم شركة يو للتمويل الاستهلاكي "فاليو" قيداً مؤقتاً برأس مال مصدر قدره 199,590,140 جنيه موزع على 1,995,901,400 سهم بقيمة اسمية قدرها 0.10 جنيه للسهم الواحد ممثلة في ثمانية إصدارات بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم).

تأسست "فاليو" عام 2017 ، هي الشركة متخصصة في مجال التكنولوجيا المالية، وتقدم باقةً من الخدمات المالية للأفراد والشركات. تقديم مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات المالية الشاملة والمريحة لعملائها.

2. شركة بنيان للتنمية والتجارة :

أعلنت بنيان أنها تسعى إلى الطرح العام الأولي (IPO) في البورصة المصرية (EGX) قبل يوليو القادم، من خلال بيع ما يصل إلى 33% من أسهم الشركة، كما ستقوم الشركة بزيادة رأس مالها بعد اتمام عملية الطرح وبدء التداول على السهم، لتستخدم حصيلة زيادة رأس المال المتابعة استراتيجية التوسع متعددة الأوجه من خلال التركيز على الاستحواذ على أصول إضافية بما يتماشى مع معايير الاستحواذ التي تتبعها الشركة.

شركة بنيان للتنمية والتجارة تأسست 2007 ، متخصصة في الاستثمار عقاري متعددة الاستراتيجيات تقوم بدور شركة مشغل عقاري (REOC)، باستخدام استراتيجيات core, core-plus and value-add لإدارة أصول عقارية مكتملة البناء والتشييد، ويفضل أن تكون مؤجرة بالكامل، مع تدفقات نقدية فورية من الدخل الإيجاري المقوم بالدولار ، مع التركيز على العقارات الإدارية والتجارية من الفئة الأولى.

3. شركة حسن علام للاستثمار ورأس مال المخاطر

أعلنت البورصة المصرية، منتصف مايو 2025، أنه ورد لها طلب قيد أسهم شركة حسن علام للاستثمار ورأس مال المخاطر Hassan Allam Investments &Venture Capital S.A.E، شركة ذات غرض الاستحواذ (SPAC)، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية" أسهم" السوق الرئيسي" علمًا بأنه جارى استكمال المستندات اللازمة للعرض على لجنة القيد، أن القيمة الإجمالية لرأس مال المصدر والمطلوب قيده يقدر بـ 10 مليون جنيه بعدد أسهم بلغت 10 مليون سهم وبقيمة اسمية تقدر بـ 1 جنيه..

وتعد شركة جديدة تم تأسيسها وتابعة لمجموعة حسن علام القابضة المتواجدة في السوق المحلي منذ 1936 ومتخصصة في أعمال الهندسة والبناء والاستثمار والتطوير والننية التحتية والخدمات اللوجستية.

4. شركة جيوس للتجارة والمقاولات

أعلنت الشركة أنها تسعى للقيد فى السوق الرئيسية بالبورصة المصرية خلال 3 أشهر، وأن نسبة الطرح المرتقبة تتراوح بين 30 لـ 35% من أسهم الشركة.

وتأسست شركة جيوس عام 1993، وهي متخصصة في قطاع المقاولات ( أعمال الطرق، أعمال الأنفاق، والأعمال المتكاملة، وأعمال الكباري ).

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