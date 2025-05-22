حملة "بلاش فراخ".. هل أثرت على صناعة الدواجن في مصر؟ الشعبة ترد

كتب- آية محمد:

أطلق عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة بعنوان "بلاش فراخ"، وذلك على خلفية الأنباء التي تم تداولها الأيام الماضية بشأن إصابة الدواجن بفيروس، وهو ما أثار حالة من الجدل والقلق بين المواطنين.

وكان ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، قد صرح خلال الأيام الماضية بنفوق نحو 30% من الثروة الداجنة في مصر نتيجة فيروس وبائي، إلا أن الاتحاد نفسه، ووزارة الزراعة، وأجهزتها ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، نفوا وجود أي وباء.

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لـ"مصراوي"، إن الحملة لم يكن لها تأثير على السوق، مشيرًا إلى أن أسعار الدواجن في المزرعة اليوم يتراوح بين 85 و87 جنيهًا، وإذا كانت الحملة قد أثرت بالفعل، لكان السعر انخفض إلى نحو 70 جنيهًا.

تهدد صناعة الدواجن

وعارض السيد هذه الحملة بشدة، موضحًا أنها تهدد صناعة الدواجن في مصر، وهي صناعة ضخمة تصل استثماراتها إلى نحو 120 مليار جنيه.

وأكد أن هناك من يرغب في الاستثمار بهذا القطاع، لكن مثل هذه الحملات تبث الخوف في نفوس المستثمرين، مما يدفعهم إلى الابتعاد عنه والتوجه إلى قطاعات أخرى.

وأشار إلى أن الحملة سيكون لها تأثير سلبي على صغار المنتجين، ما قد يؤدي إلى خروجهم من القطاع، وبالتالي نقص الإنتاج، الأمر الذي سيؤدي لاحقًا إلى ارتفاع الأسعار، وهو ما سينعكس سلبًا على المواطنين.

وأضاف السيد أن قطاع الدواجن يعمل به نحو 3.5 مليون عامل في كل الحلقات، وأن مثل هذه الحملات تؤثر على استقرارهم ومصدر رزقهم.

وطالب بضرورة وجود رقابة على المحتوى الذي تروج له تلك الحملات، محذرًا من تأثيره على الاقتصاد وقطاع الدواجن وصغار المنتجين.

كما دعا السيد إلى ضرورة تحجيم هذا النوع من المحتوى لحماية الصناعة والمستهلك معًا.

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