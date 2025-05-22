يوم الصفقات كبرى.. البريد تبيع حصصا بـ9 مليارات لسداد ديونها للمالية

كتبت- أمنية عاصم وآية محمد:

قال مصدر مسؤول في الهيئة القومية للبريد لمصراوي، إن الهيئة نقلت حصصا مملوكة لها في 7 شركات مقيدة بالبورصة لصالح وزارة المالية بهدف سداد مديونيات مستحقة عليها.

وأوضح أن هذه الصفقات البالغة نحو 9.12 مليار جنيه، تم الإعلان عنها من 7 شركات مقيدة في سوق المال التي قام البريد بيع حصص مملوكة له لصالح وزارة المالية وهي شركات إيسترن كومباني وأموك وبو قير للأسمدة ولإسكندرية لتداول الحاويات وسيدي كرير والقابضة المصرية الكويتية وموبكو.

إفصاحات الشركات

كانت شركة الشرقية - ايسترن كومباني أعلنت صباح اليوم تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم الشركة لعدد 147,043,702سهم بنحو 4.794 مليار جنيه.

وأعلنت شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية أموك تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم الشركة المصدرة لعدد 44,171,088 سهم بقيمة 327.749 مليون جنيه.

وفي نفس الوقت أعلنت شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم الشركة المصدرة لعدد 14,508,050 سهم بنحو 555.658 مليون جنيه.

فيما أفصحت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم الشركة المصدرة لعدد 11,421,446 سهم بنحو 237.680 مليون جنيه.

وأعلنت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم الشركة المصدرة لعدد 35,267,895 سهم بنحو 1.757 مليار جنيه.

وأفصحت شركة القابضة الكويتية عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم الشركة المصدرة لعدد 11,250,632 سهم بقيمة 286,891,116 جنيه.

وأفصحت شركة الإسكندرية عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم الشركة المصدرة لعدد 51,986,981 سهم بنحو 1.162 مليار جنيه.