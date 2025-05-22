"سماد مصر" تفصح عن القيمة العادلة للسهم لتقييم عرض الشراء الإجباري

كتبت- أمنية عاصم:



أعلنت شركة سماد مصر "ايجيفرت" عن اعتماد تقرير المستشار المالي المستقل وهو ( شركة أصول عربية لاستثمار والإستشارات المالية OIB) والذي قام بتحديد القيمة العادلة يتراوح ما بين 90.75 جنيه لـ 98.35 جنيه بمتوسط قيمة بلغت 94.47 جنيه.

وبحسب الإفصاح المرسل للبورصة، أن الغرض من التقييم التعرف على القيمة العادلة لسهم الشركة بهدف تقييم السعر النقدي لعرض الشراء الاجبارى المقدم من شركة ناس للاستثمارات القابضة لشراء %57.5 من أسهم شركة سماد مصر - ايجيفرت بما يعادل 5.52 مليون سهم بسعر 95 جنيه للسهم.

وتابع الإفصاح، أن أسس التقييم التى تم الاعتماد عليها لتحديد القيمة لسهم الشركة باستخدام الطرق التالية (طريقة القيمة الدفترية المعدلة ، طريقة القيمة الدفترية).

وتأسست شركة سماد مصر (إيجيفرت) عام 1997. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 1999. متخصصة في الاتجار في الأسمدة والمخصبات والكيماويات الزراعية والمواد الأولية المتعلقة بها والمستوردة، وتصنيع وتعبئة الأسمدة الصلبة والسائلة (الأسمدة الورقية)، والاتجار وإنتاج البذور والتقاوي الزراعية والأعلاف والمواد الخام الخاصة بها، والاتجار في الحاصلات الزراعية ومنتجاتها، والاتجار وإنتاج الأسمدة المركبة.







