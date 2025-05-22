20 شركة روسية تزور القاهرة لبحث تطوير العلاقات التجارية

كتبت- منال المصري:

تصل نحو 20 شركة روسية إلى القاهرة في بعثة تجارية بهدف تطوير العلاقات مع نظيراتها من الشركات المصرية الأسبوع المقبل وفق بيان للسفارة الروسية اليوم.

وبحسب البيان، فقد قام المركز الروسي للتصدير، وهو المنظم لهذه المهمة، بتنظيم حوالي 400 اجتماع مع مجتمع الأعمال المصري، حيث تعد مصر شريكا رئيسيا لروسيا في إفريقيا والشرق الأوسط.

وتعتبر البعثة التجارية بمثابة منصة لإجراء مفاوضات تجارية مثمرة، وتطوير العلاقات التجارية بين الشركات الروسية والمصرية، بالإضافة إلى الترويج للمنتجات عالية الجودة والحلول الفريدة في السوق المصرية من خلال العلامة التجارية والوطنية "صنع في روسيا".

وتتضمن البعثة شركات تكنولوجيا المعلومات، ومصنّعو المعدات الطبية، ومواد البناء، ومعدات النفط والغاز، ومصنّعو المنتجات الغذائية، بالإضافة إلى موردين سلع وخدمات أخرى.

وسيتمكن الشركاء المصريون من التعرف على الحلول الروسية للأمن السيبراني، والتقنيات الخاصة بـ ميكنة الخدمات اللوجستية، والمعدات الطبية المتقدمة، والمنتجات البيئية للصحة والجمال، وغيرها.

وتندرج هذه الأنشطة ضمن البرنامج الحكومي 'صنع في روسيا'، الذي يشمل تنظيم البعثات التجارية الخارجية من قبل المركز الروسي للتصدير، والمشاركة في المعارض، وإقامة المهرجانات، مما يسهم في تطوير التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي والتعليمي بين روسيا ومصر وبين شعبي البلدين.