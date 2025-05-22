بحوث "مباشر" تحدد القيمة العادلة لسهم "بنيان" عند 7.94 جنيه

كتبت- أمنية عاصم:

كشفت بحوث "مباشر" عن القيمة العادلة لشركة بنيان للتنمية والتجارة التى قدرتها بـ 7.94 جنيه للسهم بناءًا على نموذج تقييم التدفقات النقدية المخصومة ونموذج تقييم صافي قيمة الأصول ونموذج تقييم القيمة الدفترية المعدلة.

وأوضح التقرير الذى اطلع عليه "مصراوي"، أن شركة بنيان تسعى إلى الطرح العام الأولي (IPO) في البورصة المصرية (EGX) من خلال بيع ما يصل إلى 33% من أسهم الشركة، كما ستقوم الشركة بزيادة رأس مالها بعد اتمام عملية الطرح وبدء التداول على السهم، لتستخدم حصيلة زيادة رأس المال المتابعة استراتيجية التوسع متعددة الأوجه من خلال التركيز على الاستحواذ على أصول إضافية بما يتماشى مع معايير الاستحواذ التي تتبعها الشركة.

وأكدت الشركة، أن تلك المنهجية ستعزز قدرتها على تأمين أصول رئيسية ووضعها في مكانة تسمح بالنمو المستدام على المدى الطويل، كما تحقق الشركة الإيرادات بشكل أساسي من أنشطة الإيجار، والتي أظهرت معدل نمو سنوي مركب قوي قدره 154% خلال الفترة من العام المالي 2021 إلى العام المالي 2024، بفضل الإدارة القوية.

وتوقعت "بحوث مباشر" زيادة أرباح شركة بنيان من نحو 2.6 مليار جنيه بنهاية العام الماضي إلى 3.2 مليار جنيه بنهاية 2025 ثم 2.8 مليار جنيه بنهاية 2026، وصولًا إلى 4.6 مليار جنيه في 2027.

وفيما يتعلق بالإيرادات، أوضحت أن الشركة حققت 896.8 مليون جنيه بنهاية العام الماضي لتوقع زيادة تلك النسبة لـ 1.37 مليار جنيه بنهاية العام الجاري ثم لـ 1.30 مليار جنيه بنهاية العام المقبل 2026 ثم لتحقق 1.6 مليار جنيه.

وأشار التقرير، إلى هيكل ملكية الشركة بنيان حيث أنها تعد شركة تابعة بنسبة 100% لشركة سكاي ريالتي هولدنج ليمتد بعد صفقة استحواذ في عام 2018.

وفيما يتعلق عمليات الشركة يعد الدخل الرئيسي للشركة ينتج من الدخل الإيجاري وعوائد ارتفاع قيمة الأصول العقارية الناتجة عن محفظة أصول متميزة ترتكز بشكل أساسي على المباني المكتبية بنسبة 74%، مع تواجد للمباني التجارية بنسبة 26%. ويعد معظم الدخل الإيجاري للشركة مقوم بالدولار بنسبة 57%.