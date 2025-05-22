بنك الاستثمار القومي ينفي التخارج من حصته في مصر للأسمنت قنا

كتبت- منال المصري:

.أكد أشرف نجم، العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، عدم صحة الأخبار المتداولة بشأن تخارج بنك الاستثمار القومي من كامل حصته بشركة مصر للأسمنت - قنا

وأضاف العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، في بيان له اليوم، أن البنك يتعامل مع مساهماته في الجهات والمؤسسات المختلفة بشفافية ووضوح، في إطار الجهود الحكومية المبذولة لتعظيم الأصول والاستثمارات، تحت مظلة الاستراتيجية المحدثة التي ينتهجها البنك