باستثمارات مليار دولار.. مدينة مصر تطلق مشروع Shark Tank Business Park

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة مدينة مصر عن إطلاق مشروع Shark Tank Business Park بالتعاون مع Sony Pictures Entertainment ، Innovative Media Productionsأول مجمع أعمال في العالم مستوحى من البرنامج التلفزيوني العالمي الشهير Shark Tank وذلك في تاج سيتي، باستثمارات تتخطى مليار دولار

وبحسب الإفصاح المرسل من الشركة اليوم، فإن هذا المشروع يمثل وجهة غير مسبوقة تمزج بين العمل والترفيه داخل بيئة تفاعلية تهدف إلى إطلاق الطاقات البشرية وتحفيز نمو الأعمال وبموقعه الاستراتيجي في تاج سيتي، يمتد المشروع على مساحة 20 فدانا ويعيد تصور مفهوم الحياة المهنية.

وأضافت الشركة، أنه يعتمد تصميم Shark Tank Business Park على مبادئ تفاعلية وتجريبية، حيث يجمع بين هندسة معمارية ديناميكية، ومناظر طبيعية نابضة بالحيوية، ومساحات للألعاب التفاعلية، بالإضافة إلى حدائق مخصصة لمساحات التفكير الإبداعي ، لتكون مركزا الرواد الأعمال والمبدعين وصناع المستقبل

وقال عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، إن مشروع Shark Tank Business Park يمتد على مساحة تزيد عن 20 فدانا، ويضم 16 مبنى، ليكون وجهة رائدة للابتكار وريادة الأعمال ومن المقرر تسليم المرحلة الأولى بحلول عام 2029، وذلك باستثمار يتجاوز ما يعادل مليار دولار.