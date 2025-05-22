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أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم 22-5-2025 (موقع رسمي)

10:35 ص الخميس 22 مايو 2025

أسعار السلع الأساسية

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كتبت- أمنية عاصم:


ارتفعت أسعار الفول، والدقيق، والجبن الأبيض، خلال تعاملات اليوم الخميس، بينما انخفضت أسعار زيت عباد الشمس، والعدس، واللحوم، والجبن الرومي، مقارنة بأمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".


,يرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.22 جنيه، بزيادة 9 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 60.38 جنيه، بزيادة 2.3 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.25 جنيه، بزيادة 1.05 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 88.72 جنيه، بتراجع 1.05 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 32.22 جنيه، بزيادة 94 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.37 جنيه، بزيادة 91 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 62.67 جنيه، بتراجع 3.57 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.66 جنيه، بزيادة 28 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 108.58 جنيه، بزيادة 73 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 394.78 جنيه، بتراجع 2.53 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 111.34 جنيه، بتراجع 24 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 27.67 جنيه، بتراجع 7 قروش.

كيلو الفول السائب: 51.06 جنيه، بزيادة 53 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 134.8 جنيه، بزيادة 4.42 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 274.92 جنيه، بتراجع 2.47 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.41 جنيه، بزيادة 21 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 100.64 جنيه، بتراجع 2.07 جنيه.





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