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انخفاض البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم 22-5-2025

10:27 ص الخميس 22 مايو 2025

أسعار الأسماك اليوم

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كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار السبيط والكاليماري، والجمبري الصغير، خلال تعاملات اليوم الخميس 22-5-2025، بينما انخفضت أسعار السمك البلطي، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 89 و93 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 75 و135 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 220 و380 جنيهًا، بزيادة 20 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا : يتراوح بين 40 و180 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 180 و380 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو البوري: يتراوح بين 90 و110 جنيهات.

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أسعار الأسماك أسعار السبيط المأكولات البحرية سوق العبور
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