تعرف على سعر الذهب اليوم في مصر بالمستهل 22-5-2025

كتبت- أمنية عاصم:

استقر سعر الذهب ، ببداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس 22-5-2025، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية.

سعر الذهب اللحظي

حقق سعر الذهب عيار 14 نحو 3097 جنيهًا للجرام.

وصل سعر الذهب عيار 18 عند 3982 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 4645 جنيهًا للجرام.

وحقق سعر الذهب عيار 24 نحو 5309 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب عند 37160 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 53080 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 165078 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 265400 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.49% إلى نحو 3331 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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