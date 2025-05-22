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سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 22-5-2025 مع بداية التعاملات

05:15 ص الخميس 22 مايو 2025

سعر الذهب

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كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 22-5-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره بحلول التعاملات المسائية الأربعاء.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".


"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 22-5-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5309 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4645 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3982 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3097 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2212 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 165116 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 37160 جنيه.

قد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

ارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.20% إلى نحو 3303 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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