البورصة توافق على القيد المؤقت لـ " فاليو "

كتبت- أمنية عاصم:

قررت لجنة قيد الاوراق المالية بالبورصة قيـــد أسهــــم شركة يو للتمويل الاستهلاكي " فاليو " قيداً مؤقتاً برأس مال مصدر قدره 199,590,140 جنيه موزع على 1,995,901,400 سهم بقيمة اسمية قدرها 0.10 جنيه للسهم الواحد ممثلة في ثمانية إصدارات بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم).

وتابع البيان المنشور على شاشة البورصة، على أن تلتزم الشركة باستيفاء شروط ومتطلبات القيد وبدء التداول على أسهم الشركة طبقا للمواد (1 مكرر) و (7) من قواعد القيد وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت، وفي ضوء بيان الهيئة العامة للرقابة المالية المنشور على شاشات الإعلانات بالبورصة بتاريخ 18/03/2025.

وأضافت اللجنه أنه في جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة.

ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة باستيفاء شروط ومتطلبات القيد و بدء التداول خلال ستة أشهر من تاريخ القيد، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة.

وأكدت اللجنه أن الشركة تلتزم طوال فترة القيد المؤقت بالالتزامات المنصوص عليها بالبنود من (1 إلى 4) من المادة (48) من هذه القواعد.