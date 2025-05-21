إعلان

البورصة توافق على القيد المؤقت لـ " فاليو "

05:36 م الأربعاء 21 مايو 2025

البورصة المصرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

قررت لجنة قيد الاوراق المالية بالبورصة قيـــد أسهــــم شركة يو للتمويل الاستهلاكي " فاليو " قيداً مؤقتاً برأس مال مصدر قدره 199,590,140 جنيه موزع على 1,995,901,400 سهم بقيمة اسمية قدرها 0.10 جنيه للسهم الواحد ممثلة في ثمانية إصدارات بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم).

وتابع البيان المنشور على شاشة البورصة، على أن تلتزم الشركة باستيفاء شروط ومتطلبات القيد وبدء التداول على أسهم الشركة طبقا للمواد (1 مكرر) و (7) من قواعد القيد وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت، وفي ضوء بيان الهيئة العامة للرقابة المالية المنشور على شاشات الإعلانات بالبورصة بتاريخ 18/03/2025.

وأضافت اللجنه أنه في جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة.

ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة باستيفاء شروط ومتطلبات القيد و بدء التداول خلال ستة أشهر من تاريخ القيد، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة.

وأكدت اللجنه أن الشركة تلتزم طوال فترة القيد المؤقت بالالتزامات المنصوص عليها بالبنود من (1 إلى 4) من المادة (48) من هذه القواعد.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البورصة المصرية القيد المؤقت لفاليو شركة يو للتمويل الاستهلاكي لجنة قيد الاوراق المالية بالبورصة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بالفيديو.. لحظة إطلاق الاحتلال النار على الوفد الدبلوماسي في جنين
30 ألف جنيه فردي و306 آلاف قائمة.. شروط الترشح لـ"النواب والشيوخ"
ننشر كراسة شروط سكن لكل المصريين 7
لحظات رعب داخل أسانسير الموت.. ناجٍ من حادث مصعد المستشفى الجامعي بالمنوفية يروي التفاصيل
تغيير في القوائم والفردي.. ملامح تعديلات قانون انتخابات "النواب والشيوخ"
رابط التقديم في وظائف المدارس المصرية - اليابانية 2025
من 15 إلى 45 يومًا.. اعرف حقك في الإجازة السنوية بقانون العمل الجديد
بدء حجز سكن لكل المصريين 7.. كراسة الشروط إلكترونيا والمقدم في البريد