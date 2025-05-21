كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة مصر للألومنيوم عن سعر افتراضي للدولار عند مستوى 51 جنيها وذلك خلال الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي المقبل 2025 / 2026 .

ووفق الإفصاح المرسل من الشركة، أنه تم دراسة مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي 2025/ 2026 وفق أسس وافتراضيات منها الحروب حول العالم وتأثيرها على السوق العالمي بجانب تذبذب أسعار المعدن عالمياً.

وأِارت إلى أن متوسط سعر البيع الاساسي للمعدن( 2265 ) دولار / طن) فعلى 2023 / 2024، وبلغ متوسط 6 أشهر حتى ديسمبر 2024 (2477 ) دولار / طن وتم افتراض متوسط السعر للمعدن المستهدف 2500 دولار للطن عام 2025 / 2026.

وأضافت الشركة، أنه من ضمن الأسس أيضًا التى تم وضعها عين الإعتبار ارتفاع تكلفة الطاقة الكهربائية المستهدفة حيث بلغت 7.4 مليار جنيه مقابل 5.441 مليار جنيه فعلي عام 2023 / 2024 بسبب زيادة أسعار الكهرباء الموردة للشركة إلى 150قرشا/ ك . و .س.