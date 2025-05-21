إعلان

تعرف على مزايا شريحة "eSIM" الإلكترونية وخطوات التفعيل

02:27 م الأربعاء 21 مايو 2025

شريحة esim

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- آية محمد:

تعد شريحة "eSIM" الإلكترونية واحدة من أحدث تقنيات الاتصالات التي بدأت تحل محل شرائح "SIM" التقليدية، لما توفره من مرونة وسهولة في الاستخدام.

و"eSIM" الإلكترونية هي عبارة عن شريحة اتصال، تكون متضمنة داخل اللوحة الأم للهاتف أو الأجهزة الذكية.

مزايا الشريحة "eSIM"

- تتميز هذه الشريحة بكونها رقمية بالكامل، حيث تتيح للمستخدمين تفعيل الإنترنت من شركات الاتصالات دون الحاجة إلى إدخال شريحة فعلية في الهاتف.

- غير قابلة للإزالة أو الاستبدال يدويًا، فلا تتعرض للسرقة أو التلف.

- يمكن للمستخدم التعامل معها خارجيًا وتحميل أي شريحة إلكترونية عليها بسهولة.

- توفر "eSIM" إمكانية تثبيت أكثر من شريحة داخل الجهاز نفسه، حيث يمكن لمستخدمي هواتف آيفون، على سبيل المثال، تثبيت ما يصل إلى 8 شرائح.

- يمكن تفعيل "eSIM" بعد شرائها على الفور من خلال تطبيق إحدى شركات المحمول فودافون، وأورنج، وإي آند، و"وي" بعد التأكد من توافق "الموبايل" المستخدم مع الشريحة الإلكترونية.

خطوات تفعيل شريحة "eSIM"

- أمسح رمز ال QR الخاص بالشريحة ضوئيًا، ثم اختر باقتك الشهرية.

- قم بمسح بطاقتك الشخصية أو جواز السفر الخاص بك وأكمل التحقق.

- قم بقراءة الشروط والأحكام والتوقيع عليها، وبذلك تكون جاهزًا وسيتم تفعيل باقتك الشهرية.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

شريحة eSIM خطوات تفعيل شريحة esim الأجهزة الذكية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بينهم ممثلون عن مصر.. إطلاق نار إسرائيلي يستهدف وفدًا دبلوماسيًا خلال زيارة لمخيم جنين
30 ألف جنيه فردي و306 آلاف قائمة.. شروط الترشح لـ"النواب والشيوخ"
ننشر كراسة شروط سكن لكل المصريين 7
لحظات رعب داخل أسانسير الموت.. ناجٍ من حادث مصعد المستشفى الجامعي بالمنوفية يروي التفاصيل
تغيير في القوائم والفردي.. ملامح تعديلات قانون انتخابات "النواب والشيوخ"
رابط التقديم في وظائف المدارس المصرية - اليابانية 2025
من 15 إلى 45 يومًا.. اعرف حقك في الإجازة السنوية بقانون العمل الجديد
بدء حجز سكن لكل المصريين 7.. كراسة الشروط إلكترونيا والمقدم في البريد