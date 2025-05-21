تعرف على مزايا شريحة "eSIM" الإلكترونية وخطوات التفعيل

كتبت- آية محمد:

تعد شريحة "eSIM" الإلكترونية واحدة من أحدث تقنيات الاتصالات التي بدأت تحل محل شرائح "SIM" التقليدية، لما توفره من مرونة وسهولة في الاستخدام.

و"eSIM" الإلكترونية هي عبارة عن شريحة اتصال، تكون متضمنة داخل اللوحة الأم للهاتف أو الأجهزة الذكية.



مزايا الشريحة "eSIM"

- تتميز هذه الشريحة بكونها رقمية بالكامل، حيث تتيح للمستخدمين تفعيل الإنترنت من شركات الاتصالات دون الحاجة إلى إدخال شريحة فعلية في الهاتف.

- غير قابلة للإزالة أو الاستبدال يدويًا، فلا تتعرض للسرقة أو التلف.



- يمكن للمستخدم التعامل معها خارجيًا وتحميل أي شريحة إلكترونية عليها بسهولة.

- توفر "eSIM" إمكانية تثبيت أكثر من شريحة داخل الجهاز نفسه، حيث يمكن لمستخدمي هواتف آيفون، على سبيل المثال، تثبيت ما يصل إلى 8 شرائح.

- يمكن تفعيل "eSIM" بعد شرائها على الفور من خلال تطبيق إحدى شركات المحمول فودافون، وأورنج، وإي آند، و"وي" بعد التأكد من توافق "الموبايل" المستخدم مع الشريحة الإلكترونية.

خطوات تفعيل شريحة "eSIM"

- أمسح رمز ال QR الخاص بالشريحة ضوئيًا، ثم اختر باقتك الشهرية.

- قم بمسح بطاقتك الشخصية أو جواز السفر الخاص بك وأكمل التحقق.

- قم بقراءة الشروط والأحكام والتوقيع عليها، وبذلك تكون جاهزًا وسيتم تفعيل باقتك الشهرية.