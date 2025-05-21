كتبت - دينا كرم:

ارتفعت أسعار الأسمنت في السوق المحلي لتسجل نحو 4 آلاف جنيه للطن، رغم قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بتعليق العمل بقرار خفض الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت والذي بدأ العمل به في 2021، بحسب ما قاله أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية "لمصراوي".

وأضاف الزيني إلى أن قرار الجهاز تم إرساله للشركات منذ 5 مايو الجاري ويستمر حتى نهاية يونيو المقبل.

وأشار إلى أن القرار جاء بعد أن شهدت أسعار الأسمنت شهدت قفزة كبيرة، حيث كان سعر الطن في نهاية أبريل الماضي 3500 جنيه للطن، ما يعني أن الأسعار ارتفعت بنحو 500 جنيه خلال أقل من شهر، ومنذ بداية العام ارتفعت 1000 جنيه في الطن.

تعطيش

وأضاف الزيني أن الارتفاعات التي تشهدها أسعار الأسمنت جاء رغم استقرار تكلفة مستلزمات الإنتاج وذلك لأن جميعها محلية، مرجعًا السبب إلى ممارسات بعض الشركات التي تتعمد تقليل الكميات المعروضة في السوق، وتعمل على تعطيش السوق لتعظيم الأرباح.

وأشار إلى أن قرار "حماية المنافسة" من المفترض أن يؤدي إلى زيادة الإنتاج وبالتالي تراجع الأسعار، لكن الشركات استغلت القرار في الاتجاه المعاكس.

وأوضح أن أسعار الأسمنت تضاعفت تقريبًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث تراوحت الأسعار في نفس الفترة من العام الماضي بين 2000 و2200 جنيه للطن، بينما تسجل حاليًا نحو 4000 جنيه.

وطالب الزيني بضرورة إلغاء قرار خفض الإنتاج بشكل نهائي وليس تعليقه فقط، والسماح للمصانع بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، حتى لا يؤدي استمرار ارتفاع الأسعار إلى حدوث ركود في السوق.

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