"ايسترن كومباني" للدخان تربح 7 مليارات جنيه في 9 أشهر

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة الشرقية - ايسترن كومباني- للدخان- تحقيق صافي ربح 7 مليارات جنيه خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري 2024/ 2025 مقارنة بـ 5.17 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي 2023/ 2024 بمعدل زيادة 36%.

وبحسب الإفصاح المرسل للبورصة، حققت الشركة إيرادات زيادة 99% خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري 2024/ 2025 إلى 27 مليار جنيه مقارنة بـ 13.7 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي 2023/ 2024 بمعدل زيادة 99%.

وأشارت إلى أن الشركة لا تزال تواجه تحديات حقيقية خلال هذه الفترة، تتمثل في الارتفاع الكبير في التكاليف عن فترة المقارنة وانخفاض هوامش الربحية.

وتابعت أنه على الرغم من زيادة الإيرادات، فإن هذه الزيادة جاءت بشكل رئيسي نتيجة رفع الأسعار في شهر نوفمبر الماضي. وتدرك الشركة أن الضغط على الهوامش لا يزال يمثل تحديا رئيسيا يتطلب تركيزا استراتيجيا خلال الفترات القادمة.