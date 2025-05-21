بسبب فروق العملة.. أرباح "إي اف چي القابضة" تتراجع 34% بالربع الأول

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت مجموعة إي اف چي القابضة تراجع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 34% خلال الربع الأول من العام الحالي على أساس سنوي إلى 1.2 مليار جنيه. بسبب الارتفاع الاستثنائي في أرباح فروق العملة الأجنبية لمستويات قياسية في الربع الأول من 2024، وذلك على خلفية تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار مما أدى إلى تحقيق مكاسب كبيرة في أرباح فروق العملة.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم أن إجمالي الإيرادات تراجعت بنسبة 34% خلال الربع الأول من العام الحالي على أساس سنوي إلى 5.6 مليار جنيه.

وفي حالة استبعاد أرباح فروق العملة خلال فترتي الربع الأول من عام 2024 و2025، كانت سترتفع إيرادات المجموعة بنسبة سنوية 31% بالربع الأول من العام الحالي، وهو ما يؤكد الأداء القوي للشركة الذي انعكس في النمو القوي لإيرادات قطاعات الأعمال الثلاثة، وعلى رأسها بنك الاستثمار، إي اف چي هيرميس، ومنصة التمويل غير المصرفي، إي اف چي فاينانس، ويليهما بنك نكست.

وانخفض إجمالي المصروفات التشغيلية للمجموعة (بما في ذلك المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة) خلال الربع الأول من العام الحالي 29% على أساس سنوي إلى 3.5 مليار جنيه، وذلك على خلفية انخفاض رواتب الموظفين، والمخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة، بالرغم من ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية الأخرى.

ونتيجة لذلك، بلغت نسبة رواتب الموظفين إلى إيرادات المجموعة 37٪ خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 41٪ خلال الفترة نفسها من عام 2024.

وقال كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، إن النتائج المالية للمجموعة خلال الربع الأول من عام 2025 تعكس قوة ومرونة أداء قطاعات الأعمال الثلاثة ونجاح خططها التوسعية بالأسواق الإقليمية، حتى عند مقارنتها بالأداء القوي الذي حققته المجموعة خلال الفترة نفسها من عام 2024.

وأضاف أن الانخفاض في الإيرادات وصافي الربح على أساس سنوي يرجع بشكل كبير إلى ارتفاع أرباح فروق العملة، بالإضافة إلى تسجيل أرباح غير محققة ناتجة عن إعادة تقييم الاستثمارات على خلفية تحرير سعر صرف العملة مقابل العملات الأجنبية والذي شهد فقدان الجنيه المصري لأكثر من نصف قيمته في مارس 2024 مقابل الدولار.

وأوضح عوض أن التقدم نحو إدراج شركة ڤاليو بالبورصة المصرية هي علامة فارقة في مسيرة نجاحها بقطاع تكنولوجيا الخدمات المالية، باعتبارها من الشركات الرائدة في هذا المجال، كما يعكس مسار نموها القوي بمصر ويرسخ مكانتها كأفضل مقدمي الخدمات المالية الابتكارية.