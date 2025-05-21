"البريد" يعلن بدء التقديم في "سكن لكل المصريين 7" اليوم

كتبت- آية محمد:

أعلنت الهيئة القومية للبريد المصري عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه اعتبارًا من اليوم، سيتم إتاحة التقديم من خلال إعلان سكن لكل المصريين 7.

وأوضحت الهيئة أن كراسات الشروط الخاصة بالمشروع لن تكون متاحة بمكاتب البريد، وأنه يمكن تحميل وطباعة الكراسة من خلال الموقع الإلكتروني لصندوق التمويل العقاري، وذلك خلال الفترة من 21 مايو حتى 4 يونيو 2025.

وأكدت الهيئة أن دور مكاتب البريد يقتصر على تسجيل البيانات، وسداد المصروفات، وتحصيل مبلغ جدية الحجز فقط.