

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 21-5-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التاية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 21-5-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5269 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4610 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3952 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3074 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2195 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 163871 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 36880 جنيه.

قد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.02% إلى نحو 3262 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.