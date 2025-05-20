مع قرب تفعيلها.. تعرف على مزايا تكنولوجيا الجيل الخامس "5G"

كتبت- آية محمد:

تستعد مصر لدخول مرحلة جديدة في عالم الاتصالات مع اقتراب موعد إطلاق تكنولوجيا الجيل الخامس "5G"، التي تعد قفزة نوعية من شأنها إعادة تشكيل أنماط الحياة والعمل والتواصل.

أكد عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال مشاركته في منتدى تكنولوجيا الجيل الخامس في مصر، أن أهمية هذه التقنية لا تقتصر على تحسين سرعة الإنترنت فقط، بل تشمل أيضًا تمكين تطبيقات في مجالات مثل الرعاية الصحية، والزراعة، والنقل، والصناعة.

وأشار طلعت إلى أن مصر منحت أول رخصة لشبكات الجيل الخامس في أوائل عام 2024، وبحلول نهاية العام، حصلت جميع شركات الاتصالات على التراخيص.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز مزايا تكنولوجيا الجيل الخامس وفقًا لما تم نشره على الموقع الرسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات:

1- تحسين جودة الاتصال.

2- تقليل زمن الاستجابة مما يعزز من تجربة المستخدم.

3- سرعات تحميل وتنزيل عالية تسهل تصفح التطبيقات وممارسة الألعاب الإلكترونية.

4- تصل سرعات شبكات الجيل الخامس إلى 10 جيجابايت في الثانية، مما يجعلها أسرع بعشرات المرات من شبكات الجيل الرابع.

5- إمكانية تنزيل أي محتوى على نحوٍ أسرع من الوقت الذي كانت تستغرقه الشبكات السابقة.

6- تحسين تجربة التصفح، وتحميل الملفات، وبث الفيديوهات بجودة عالية بدون تقطيع.

7- زمن استجابة أسرع، حيث يقلل من التأخير إلى حدود 1 ميلي ثانية، مما يحسن من تجربة الألعاب عبر الإنترنت والاتصال الفوري.

8- تعمل شبكة الجيل الخامس بآليات حماية متطورة حيث يتم تأمين جميع مكونات الشبكة فيها بشكلٍ منفصل باستخدام تقنيات تشفير حديثة، فإذا تم اختراق أحد المكونات، تظل المكونات الأخرى محمية.

9- إمكانية بث الفيديوهات بجودة عالية، مما يمكن المستخدم من المشاهدة بدقة وسهولة وسلاسة.

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