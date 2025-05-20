إجراءات جديدة من تنظيم الاتصالات للحماية من المكالمات المزعجة

كتبت- آية محمد:

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن مجموعة جديدة من الإجراءات التنظيمية والتقنية التي تهدف إلى تعزيز الشفافية وتمكين المواطنين من التعرف بشكل أفضل على هوية المتصلين، سواء عبر الهاتف المحمول أو التليفون الثابت.

جاء ذلك في إطار مواصلة الجهاز جهوده لحماية خصوصية مستخدمي خدمات الاتصالات والحد من ظاهرة المكالمات الإزعاجية.

وشملت هذه التحديثات إطلاق خدمة إظهار الرقم للتليفون الثابت، والتي تتيح للمستخدمين معرفة اسم الجهة المتصلة عند استقبال مكالمات من التليفون الثابت، بما في ذلك المكالمات الترويجية، مما يساعد في اتخاذ قرار الرد من عدمه.

وتم تطوير خدمة إظهار هوية المتصل لتشمل أيضًا صفة المتصل أو وظيفته، خاصًة في حالة المكالمات الواردة من الإعلاميين، أو مقدمي خدمات التوصيل، أو العاملين في التبرعات، وذلك بهدف التمييز بين هذه الفئات والمكالمات التسويقية غير المرغوب بها.

وأكد الجهاز اتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين، حيث سيتم وقف عمل أي جهاز تليفون يستخدم خط غير مسجل بخدمة "المكالمات الترويجية" أكثر من مرة في إجراء مكالمات إزعاجية على جميع الشبكات، وفي حال قيام المستخدم بإعادة تشغيل الهاتف من خلال تسجيل الخط المخالف، ومن ثم استخدام خطوط جديدة غير مسجلة مرة أخرى لإجراء مكالمات إزعاجية، فسيتم غلق الجهاز بشكل نهائي ومنعه من العمل على أي شبكة داخل جمهورية مصر العربية.

وسيتم حظر المشتركين نهائيًا الذين يثبت استخدامهم لخطوطٍ أخرى غير مسجلة للقيام بمكالمات ترويجية مخالفة، من الحصول على أي خطوط جديدة مستقبلًا، حتى وإن كانت هذه الخطوط شخصية وليست تجارية، وذلك لضمان الالتزام بالقواعد التنظيمية التي تحمي خصوصية المواطنين.

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا للقواعد التنظيمية التي كان الجهاز قد أقرها في يوليو 2024 بشأن تنظيم استخدام خطوط المحمول في المكالمات الترويجية والتجارية، والتي نصت على ضرورة تسجيل بيانات الراغبين في إجراء هذا النوع من المكالمات لدى شركات المحمول، وتفعيل الخدمة بشكل قانوني، مع منح المواطنين القدرة على التعرف على طبيعة المكالمة من خلال ظهور اسم الجهة أو التنبيه المسبق "NTRA Alert" .

ويؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استمراره في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع شركات الاتصالات، مع إتاحة قنوات متعددة للمواطنين للإبلاغ عن المكالمات الإزعاجية، من خلال مراكز اتصال الشركات، أو مركز اتصال الجهاز على الرقم 155، أو من خلال تطبيق الجهاز الإلكتروني My NTRA، أو عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك https://fraud.tra.gov.eg.