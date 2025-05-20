كيف تحول خطك من شركة محمول لأخرى بنفس الرقم؟

كتبت- آية محمد:

يفكر العديد من مستخدمي خدمات المحمول في الانتقال من شركة إلى أخرى دون تغيير رقم الهاتف الخاص بهم، وذلك بسبب مشكلات تتعلق بجودة التغطية في بعض المناطق، أو لرغبتهم في الاستفادة من عروض ومميزات تقدمها شركات أخرى غير شركاتهم الحالية.

وبحسب القواعد التي وضعها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أصبح بإمكان أي عميل نقل رقمه من شركة إلى أخرى خلال 24 ساعة فقط، بشرط التأكد من ملكية الخط ببطاقة رقم قومي صحيحة مسجلة لدى الشركة، ومرور 4 شهور على استخدام الخط في الشركة الحالية، بالإضافة إلى سداد آخر فاتورة مصدرة وذلك في حالة أن يكون العميل على نظام الفاتورة.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية خطوات الانتقال من شركة محمول إلى أخرى:

1- التوجه إلى أقرب مركز خدمة عملاء تابع للشركة المراد الانتقال إليها، وملء طلب النقل مع تقديم اثبات ملكية الخط.

2- يقوم مركز خدمة العملاء بتسليم العميل شريحة جديدة " غير مفعلة".

3- وخلال يوم عمل واحد، يتلقى العميل رسالة نصية بقبول طلب النقل وتفعيل الشريحة.

4- يستبدل العميل الشريحة القديمة بالجديدة، وبذلك تكون عملية النقل قد تمت.

وفي حالة رفض الطلب تلتزم الشركة بتوضيح سبب الرفض للعميل، ويستطيع العميل تصحيح السبب وإعادة تقديم الطلب من جديد.

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