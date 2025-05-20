جمعية رجال أعمال إسكندرية تبحث مع "الاستثمار" الفرص الواعدة بالمحافظة

كتبت- أمنية عاصم:

أكد محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال اسكندرية، على ضرورة تفعيل دور القِطاع الخاص في التعاون مع هيئة الاستثمار، بالتواصل مع المحافظ والوزراء المعنيين للعمل على التطوير الإداري، وإتاحة الفُرص الاستثمارية للمحافظة عبر الخريطة.

جاء ذلك خلال اجتماع جمعية رجال أعمال إسكندرية، مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برئاسة محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وبحضور ميسرة أحمد، مدير عام مكتب الاستثمار بالإسكندرية، وذلك للاطلاع على فُرص خريطة مصر الاستثمارية، والتعرٌّف على آلية الاشتراك فيها بما يضمَّن كفاءة وصول المُستثمر المصري والأجنبي إلى الفُرص.

وأشار "هنو"، إلى أهمية التواصل المُستمر بين الجمعية وهيئة الاستثمار، مشيدًا بالعلاقة الوثيقة بينهما، ودورها في تيسير الاستثمارات داخل مصر، وهو ما يظهر خلال تقديم الجمعية لاستشارات مُتخصصة للمستثمرين الأجانب، وأبرز رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، أهمية هذا اللقاء للأعضاء بما يُتيح عرض الفُرص المتاحة لديهم عبر الخريطة الاستثمارية، ويسهَّم في تعزيز التواصل ودعم النمو الاقتصادي.

وقال إيهاب عز الدين، مدير عام الخريطة الاستثمارية، إن تفاصيل الخريطة الاستثمارية المُزودة بفُرص القِطاع العام والخاص ومرافقها متواجدة عبر موقع investinegypt.gov.eg، مُستعرضًا الأطروحات الإلكترونية وآلية البحث والتقديم والإجراءات المُتَبعة من قِبَل إدارة التوافقات لقبول أو رفض الطلب، وذكرَ مدير عام الخريطة الاستثمارية، دور الهيئة في الجمع بين أصحاب الأفكار الاستثمارية والمُستثمرين، وعرض الفرص المميزة على واجهة الصفحة الإلكترونية.

و كشفت رشا حجازي، مسؤول فُرص القطاع الخاص، عن مجانية تقديم الطلب عبر الموقع، وتوفير دراسة مبدئية للمشروع، مشيرةً إلى أن العلاقة بين الشركة وإدارة التوافقات تُدار بسهولة من خلال النقر على أيقونة "اتصل بنا"، مما يساهم في تذليل العقبات، مؤكدةً أن مُدة فحص الأوراق تتراوح بين 24 و48 ساعة.