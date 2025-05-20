لتنشيط المبيعات.. تخفيضات حتى 30% على الأحذية بمناسبة عيد الأضحى

كتبت- دينا كرم:

قال خليفة هاشم، عضو مجلس إدارة شعبة الأحذية بغرفة القاهرة التجارية، "لمصراوي"، إن المحال التجارية تستعد لإطلاق تخفيضات تصل إلى نحو 30% على الأحذية والشنط، تزامنا مع عيد الأضحى.

وأضاف هاشم، أن الخصومات ستبدأ قبل عيد الأضحى بعشرة أيام، وذلك في محاولة من التجار لتنشيط المبيعات خلال موسم العيد.

وأوضح هاشم، أن الخصومات ستطبق بشكل أساسي على الموديلات الصيفية المتبقية من المواسم السابقة، بينما لن تشمل الموديلات الجديدة التي تم طرحها مؤخرًا.

وأضاف هاشم، أن الأسعار الخاصة بالأحذية هذا الموسم تعد مستقرة إلى حد كبير، مع بدء طرح الكولكشن الجديد من الموديلات الصيفية بالأسواق.

وأشار هاشم، إلى أن عيد الأضحى يعد من الفترات التي تشهد عادة تحركًا ملحوظًا في السوق، مقارنةً بالركود النسبي الذي يلي عيد الفطر وحتى حلول عيد الأضحى.

وتوقع هاشم، أن يكون الإقبال هذا العام أقل من المعتاد، بسبب انشغال العديد من الأسر بفترة الامتحانات، وهو ما قد يؤثر على قرارات الشراء.

وأشار هاشن إلى أن أي ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة قد يؤدي إلى زيادة أسعار الأحذية والشنط، نتيجة تأثر تكاليف استيراد المواد الخام، بينما سيسهم انخفاضه في استقرار الأسعار أو تراجعها.

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