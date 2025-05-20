

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 20-5-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية الاثنين.

يذكر أن سعر الذهب انخفض بنحو 15 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الاثنين مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 20-5-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5186 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4538 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3890 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3025 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2161 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 161294 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 36300 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.78% إلى نحو 3228 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.