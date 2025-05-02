الحدود القصوى للمعاملات المالية عبر المحافظ الإلكترونية لشركات المحمول الأربعة

كتبت- آية محمد:

أصبحت المحافظ الإلكترونية وسيلة أساسية يعتمد عليها عدد كبير من مستخدمي الهواتف المحمولة في إجراء عمليات الدفع الإلكتروني، حيث توفر للمستخدمين إمكانية تحويل الأموال، ودفع الفواتير، والتسوق عبر الإنترنت بسهولة وأمان.

ومع تنوع مقدمي الخدمة، تعد معرفة الحدود القصوى للمعاملات اليومية والشهرية أمرًا ضروريًا للمستخدمين.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية الحدود القصوى اليومية والشهرية للمحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات المحمول الأربعة "إي آند، وفودافون، ووي، وأورنج":

فودافون كاش

الحد الأقصى للمعاملات اليومية: 60 ألف جنيه.

الحد الأقصى للمعاملات الشهرية: 200 ألف جنيه.

إي آند كاش

الحد الأقصى للتعاملات اليومية: 60 ألف جنيه.

الحد الأقصى للتعاملات الشهرية: 200 ألف جنيه.

أورنج كاش

الحد الأقصى للمعاملات اليومية: 60 ألف جنيه.

الحد الأقصى للمعاملات الشهرية: 200 ألف جنيه.

وي باي

الحد الأقصى للتعاملات اليومية: 60 ألف جنيه.

الحد الأقصى للتعاملات الشهرية: 200 ألف جنيه.

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