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ارتفاع البلطي.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الجمعة

11:41 ص الجمعة 02 مايو 2025

أسعار الأسماك اليوم

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كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار السمك البلطي، والمكرونة السويسي، والسبيط والكاليماري، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 91 و95 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 90 و150 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 220 و360 جنيهًا، بزيادة 20 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا : يتراوح بين 40 و180 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 170 و370 جنيهًا.

سعر كيلو البوري: يتراوح بين 90 و110 جنيهًا.

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أسعار الأسماك اليوم سعر كيلو السمك البلطي سوق العبور الموقع الرسمي لسوق العبور
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