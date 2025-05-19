"مكسب-واسوكو" تستحوذ على فاتورة التابعة لـ"إي اف چي فاينانس"

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت إي اف چي فاينانس، التابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، إتمام اتفاق مع شركة "مكسب-واسوكو" العاملة في مجالات التجارة الالكترونية وسلاسل الإمداد، للاستحواذ على شركة فاتورة، منصة التجارة الإلكترونية بين الشركات (B2B) في مصر.

وبحسب بيان إي اف جي فاينانس اليوم، فإن هذه الخطوة تمثل مرحلة محورية في استراتيجية "مكسب" لتوحيد السوق الأفريقية في مجالي التجارة الإلكترونية والخدمات المالية الرقمية بعد اندماج مكسب مع واسوكو العام الماضي، الذي وسّع نطاق عملها ليشمل كينيا ورواندا وتنزانيا.

وقال بلال المغربل، الرئيس التنفيذي لشركة مكسب-واسوكو: "استحواذنا على فاتورة ليس مجرد توسع، بل هو تجسيد لطموحنا في أن نصبح الشريك الأساسي لتجار التجزئة في أفريقيا. بدمج القوة التشغيلية، وتنوع المنتجات، وحلول التكنولوجيا المالية المتقدمة، نعيد تعريف تجربة البيع بالتجزئة في القارة."

ومع دمج فاتورة بالكامل داخل منصة مكسب-واسوكو وتوحيدها تحت العلامة التجارية للشركة، سيتمكن التجار من الوصول الفوري إلى باقة أوسع من المنتجات – وهو عنصر أساسي في سوق يشهد تشتتًا في سلسلة التوريد، حيث لا يستطيع موزع واحد تلبية جميع الاحتياجات.

وتبرز القيمة المضافة لفاتورة من خلال شبكتها الواسعة التي تشمل أكثر من 626 تاجر جملة في 16 مدينة، منها 5 مدن جديدة بالنسبة للمنصة، يضمن مرونة أكبر لتجار التجزئة من الحجم الصغير والمتوسط.

وقال علاء العفيفي، الرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي فاينانس إن دمج فاتورة ضمن هذا الكيان سيسهم بشكل مباشر في دفع عجلة النمو، ويُجسّد دورهم كمساهم رئيسي وعضو في مجلس الإدارة بدعم من مجموعة إي اف چي القابضة التزامنا الراسخ بدعم الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية.

بالإضافة إلى ذلك، ستتيح حلول مكسب المالية المدمجة تسهيلات ائتمانية أوسع لتجار التجزئة، ما يمنحهم الحصول على رأس المال العامل اللازم لزيادة مخزونهم، وبيع المزيد من السلع، وتنمية أعمالهم بشكل مستدام.

من المتوقع أن يُسهم هذا الدمج في تحقيق نمو ملحوظ في الإيرادات وكفاءة العمليات خلال فترة تتراوح بين 12 إلى 18 شهرًا. وعلى المدى القريب، يُقدّر أن تمثل فاتورة نحو 25% من إيرادات مكسب في مصر بنهاية العام، مع مؤشرات قوية على نمو مضاعف عند تطبيق النموذج في أسواق الشركة الأفريقية الأخرى، وفق بيان الشركة.