انخفاض كبير في أسعار الليمون بالأسواق.. فما الأسباب؟

كتبت- دينا كرم:

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفتكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الليمون شهدت تراجعًا في الأسواق خلال الأيام الماضية، بنسبة وصلت إلى 50%.

وأوضح النجيب، خلال حديثه مع "مصراوي"، أن سعر كيلو الليمون انخفض إلى ما بين 35 و40 جنيهًا في سوق الجملة، بينما يتراوح السعر في الأسواق للمستهلك بين 50 و60 جنيهًا.

وأضاف أن هذا التراجع جاء بعد موجة ارتفاع وصلت الأسعار فيها إلى 100 و120 جنيهًا للكيلو في الأسواق.

وأرجع النجيب، هذا التراجع إلى بدء ظهور إنتاج جديد من محصول الليمون في الأسواق، بعد فترة من الشح في المعروض بسبب إصابة عدد كبير من أشجار الليمون خلال الموسم السابق، ما أدى إلى نقص حاد في الإنتاج وارتفاع الأسعار.

وأكد أن المعروض بدأ في الزيادة تدريجيًا مع تبشير المحصول الجديد، ما ساهم في تهدئة الأسعار، مشيرًا إلى أن السوق يخضع بشكل رئيسي لآلية العرض والطلب، فكلما زاد المعروض انخفضت الأسعار، والعكس صحيح.

وتوقع النجيب أن تواصل أسعار الليمون تراجعها خلال الفترة المقبلة، مع اكتمال طرح الإنتاج من مختلف المحافظات، وزيادة المعروض في الأسواق.

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