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انخفاض جماعي لمؤشرات البورصة بختام جلسة اليوم 19-5-2025

03:50 م الإثنين 19 مايو 2025

البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.13% عند مستوى 31355 نقطة، بختام جلسة اليوم الأثنين.

وتراجع مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.78%، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.81%.

سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 24.9 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 17.74 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 42.71 مليون جنيه.

وكان الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 انخفض بنسبة 0.71% عند مستوى 31713 نقطة، بختام جلسة أمس الأحد.

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البورصة المصرية EGX30 تعاملات المستثمرين المستثمرين الأجانب
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