كبير مستشاري ترامب: علاقة مصر وأمريكا تاريخية واستراتيجية وإلى الأمام دائمًا (فيديو وصور)

كتبت- آية محمد:

تصوير- هاني رجب:

قال مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والشرق الأوسط والشئون الأفريقية، أن علاقة مصر وأمريكا تاريخية واستراتيجية ومهمة للغاية وإلى الأفضل والأمام دائمًا.

جاء ذلك خلال كلمته في منتدى مصر لشبكة الجيل الخامس "5G Egypt’s Forum"، الذي انعقد اليوم بمشاركة عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسفارة الولايات المتحدة، وسفارة اليابان، والسويد، وفنلندا، والاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات.

وألقى وزير الاتصالات الكلمة الافتتاحية إلى جانب سفراء الدول المشاركة.

ويشهد المنتدى عددًا من الفعاليات، من بينها خمس جلسات حوارية مثيرة تركز على المواضيع الأساسية المتعلقة بتكنولوجيا الجيل الخامس، بالإضافة إلى منطقة عرض مخصصة ستقدم خلالها الشركات الرائدة أحدث الحلول وتقنيات الجيل الخامس.

كما سيتضمن المنتدى حفل استقبال سيوفر وقتًا كافيًا للمشاركين للتواصل مع قادة الصناعة، والمسؤولين الحكوميين، وأصحاب المصلحة الرئيسيين.

ويُعد المنتدى منصة لتسريع التعاون في تحويل بنية الاتصالات في مصر، وعرض الفرص التي يمكن أن يتيحها استثمار الجيل الخامس في مصر عن طريق الشركات المشاركة سواء أوربية، أو أمريكية، أو يابانية، بالإضافة إلى تعزيز أساس الشراكة طويلة الأمد بين مصر والشركاء الموثوقين في القطاع الخاص ذوي الامتداد الإقليمي والعالمي.

ومن المتوقع أن يشارك في المنتدى نحو 120 من صناع القرار لمناقشة مواضيع حيوية تشمل التنظيمات الخاصة بشبكات الجيل الخامس، والأمن السيبراني، وفرص الاستثمار في هذه التكنولوجيا، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي.

ويشارك في المنتدى مجموعة من الشركات الأمريكية، من بينها "Palo Alto، Ciena، Juniper Networks، Intel، AWS، IBM، Cisco"