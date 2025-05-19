منتجي الدواجن ينفي شائعة نفوق 30% من الثروة الداجنة

كتبت- دينا كرم:

نفى اتحاد منتجي الدواجن وجود أي أمراض وبائية منتشرة بين الطيور داخل المزارع المصرية، مؤكداً أن ما تردد مؤخرًا بشأن نفوق 30% من الثروة الداجنة في مصر مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة.

وقال سامح سعد، عضو الاتحاد، في لقاءء مع برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الاتحاد تفاجأ بانتشار تلك الأرقام المبالغ فيها، مما استدعى التدخل لتوضيح الحقيقة، مشيرًا إلى أن الحديث عن نفوق 30% من الإنتاج يعني وجود فجوة ضخمة في السوق، وهو أمر غير حقيقي، لأن الدواجن متوفرة بالفعل في الأسواق، ولا توجد أي أزمة في الإمدادات.

وأضاف سعد، أن مصر تضم أكثر من 27 ألف مزرعة تعمل تحت إشراف بيطري كامل من وزارة الزراعة، مؤكدًا أن لا وجود لفيروسات أو أوبئة دخلت المزارع بالشكل الذي تم الترويج له.

وأوضح سعد، أن الأمراض الفيروسية في قطاع الدواجن موجودة في كل دول العالم، ولكن يتم التحكم بها من خلال إجراءات التحصين والوقاية، مشيراً إلى أن النسب الطبيعية للنفوق في المزارع لا تتجاوز 2 إلى 3%، وهي نسبة طبيعية ولا تدعو للقلق.

كما أشار سعد، إلى أن فيروس إنفلونزا الطيور مستوطن عالميًا منذ ظهور انفلونزا الطيور ، لكنه تحت السيطرة في مصر، ولا توجد نسب مرتفعة للنفوق كما هو منتشر.

وبشأن تفشي انفلونزا الطيور في البرازيل، أوضح سعد أن بعض الدول أوقفت الاستيراد من هناك بسبب ظهور بؤر للفيروس، مؤكدًا أن مصر لا تستورد سوى نحو 5% فقط من احتياجاتها من الدواجن، ويكون ذلك في مواسم معينة مثل شهر رمضان أو الأعياد، لتحقيق توازن في الأسعار، حيث أنها مكتفية ذاتيًا من انتاج الدواجن بنحو 99%.

وفي رده على تساؤل حول ما إذا كانت الشائعة تهدف إلى تحفيز المربين على شراء التحصينات، قال سعد إن التصريح الذي أثار الجدل صدر عن أحد نواب رئيس الاتحاد ولم يعرض على مجلس الإدارة أو يتم مناقشته رسميًا، مضيفًا أن رئيس الاتحاد بدوره نفى تلك الأرقام، وأكد أن لا توجد أي أزمة حالية تستدعي القلق، ولو وجدت أزمة حقيقية فالاتحاد سيعلن عنها بشفافية.

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