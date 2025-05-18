إعلان

بعد غضب جمهور الزمالك.."إي آند" تقدم توضيحا هاما بخصوص الحملة الإعلانية

11:10 م الأحد 18 مايو 2025

شركة إي آند مصر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منال المصري:

تقدمت شركة إي آند مصر إحدى شركات خدمات المحمول العاملة بمصر بتوضيح بخصوص الحملة الإعلانية التي تم تفسير بعض ما جاء فيها على غير مقصد الشركة.

وأكدت الشركة في بيان لها اليوم احترامها وتقديرها لجميع جماهير الرياضة المصرية، كما تؤكد أن ذلك التفسير لا يعبر عن مقصد الشركة أو الغرض من الحملة الإعلامية.

وواصلت الشركة التأكيد مجددا على كامل احترامها لجميع الأندية والكيانات الرياضية المصرية، كجزء من القيم الأساسية لها.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

شركة إي آند مصر شركات خدمات المحمول جماهير الرياضة المصرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان