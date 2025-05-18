بعد غضب جمهور الزمالك.."إي آند" تقدم توضيحا هاما بخصوص الحملة الإعلانية

كتبت- منال المصري:

تقدمت شركة إي آند مصر إحدى شركات خدمات المحمول العاملة بمصر بتوضيح بخصوص الحملة الإعلانية التي تم تفسير بعض ما جاء فيها على غير مقصد الشركة.

وأكدت الشركة في بيان لها اليوم احترامها وتقديرها لجميع جماهير الرياضة المصرية، كما تؤكد أن ذلك التفسير لا يعبر عن مقصد الشركة أو الغرض من الحملة الإعلامية.

وواصلت الشركة التأكيد مجددا على كامل احترامها لجميع الأندية والكيانات الرياضية المصرية، كجزء من القيم الأساسية لها.