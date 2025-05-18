وزير الاتصالات: بناء القدرات الرقمية لأكثر من 30 ألف سيدة بمختلف المحافظات عبر مبادرة "قدوة. تك"

كتبت- آية محمد:

أكد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن استراتيجية مصر الرقمية التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ أكثر من 7 أعوام تستهدف بناء مجتمع رقمي متكامل يتم من خلاله تمكين كافة المواطنين من استخدام التكنولوجيا والاستفادة من إمكانياتها في جميع مناحي الحياة.

وأضاف أن مبادرة قدوة. تك التي أطلقتها الوزارة منذ 6 أعوام تأتى في إطار تنفيذ هذه الاستراتيجية حيث تستهدف المبادرة تمكين المرأة المصرية في كافة أنحاء الجمهورية من استخدام تكنولوجيا المعلومات في تطوير مسارها المهني وتحقيق طموحاتها.

جاء ذلك في كلمة طلعت التي ألقاها خلال افتتاحه فعاليات الاحتفالية السنوية الخامسة لمبادرة "قدوة. تك": مستقبل تمكين المرأة في عصر التحول الرقمي 2025، والتي تعقد هذا العام تحت شعار "شراكات تعزز الأثر".

وذلك بالتزامن مع مرور 6 سنوات على انطلاق المبادرة التي تهدف إلى تنمية المهارات الرقمية للمرأة المصرية، من خلال توظيف أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأكثرها توافقًا مع احتياجاتها العملية والمجتمعية.

كما تتزامن هذه الاحتفالية مع اليوم العالمي للاتصالات الذي يقام هذا العام تحت شعار "المساواة بين الجنسين في التحول الرقمي".

وفي كلمته؛ أشار طلعت إلى أن المرأة هي قوام وعماد الأسرة والمجتمع المصري؛ ومن هذا المنطلق تحرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إتاحة برامجها التدريبية لكافة السيدات مع إطلاق مبادرات مخصصة للمرأة ومنها مبادرة قدوة. تك التي نجحت على مدار 6 سنوات في تدريب أكثر من 30 ألف سيدة من مختلف المحافظات، وتدريب 55 رائدة معرفة، أسهمن في نقل المهارات الرقمية لأكثر من 16 ألف سيدة داخل مجتمعاتهن، بالإضافة إلى رفع الوعي المجتمعي حول استخدام التقنيات الحديثة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي من خلال التعريف بإمكاناته وسبل الاستفادة منه والتحوط من مخاطره.

وأكد طلعت على استمرار الوزارة في توسيع قاعدة المستفيدات من المبادرة؛ مشيرًا إلى أنه يلتقى بشكل مستمر خلال زياراته إلى المحافظات بنماذج ناجحة من السيدات ممن استفدن من مبادرة قدوة. تك ونجحن في توظيف المهارات الرقمية التي اكتسبنها في التسويق الرقمي لمنتجاتهن الحرفية.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية قام طلعت بتكريم عدد من الخبراء وممثلي الجهات المحلية والدولية الشريكة لمبادرة قدوة. تك، تقديرًا لدورهم الفاعل في تعزيز المهارات الرقمية للمستفيدات من المبادرة خلال العام الماضي.

كما قام بتكريم عدد من القدوات من النماذج الناجحة ممن اكتسبن مهارات رقمية عبر مسارات المبادرة التدريبية؛ إلى جانب تكريم صانعات الأثر من رائدات المعرفة والشركاء، تثمينا لجهودهن المستمرة في استدامة نشر المعرفة وتعزيز الشمول المجتمعي الرقمي للمستفيدات من المبادرة.

ومبادرة "قدوة.تك" نجحت خلال 6 سنوات في تمكين نحو 32 ألف سيدة في مختلف محافظات الجمهورية، عبر برامج متكاملة لبناء القدرات الرقمية، وتقديم خدمات التوجيه والدعم المستمر لقياس الأثر وحل التحديات باستخدام الحلول التكنولوجية.

كما ساهمت في رفع الوعى المجتمعى عن التكنولوجيا المالية الرقمية والشمول المالي، وموضوعات ليها ابعاد تنمية مستدامة مثل الصحة الالكترونية والحماية الرقمية من خلال أكثر من 100 فعالية توعوية،

وقد رسخت المبادرة نموذجًا مجتمعيًا مستدامًا قائمًا على نقل المعرفة من سيدة إلى أخرى، حيث تؤدي رائدات المعرفة دورًا فاعلًا في تمكين أقرانهن من استخدام التكنولوجيا وتبادل الخبرات فى مجالات الحرف وإدارة المشروعات، مما يعزز فرص السيدات في ريادة الأعمال ويسهم في توسيع نطاق التمكين الرقمي من داخل المجتمع نفسه.