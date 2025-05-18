البترول تعتمد نتائج أعمال شركة خدمات البترول الجوية "PAS" خلال العام المالي 2024

كتبت- دينا كرم:

عقدت الجمعية العامة لشركة خدمات البترول الجوية "PAS" برئاسة كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2024، حيث وجه بدوي بضرورة وضع خطة مستقبلية خلال خمس سنوات قادمة والعمل على تنفيذها لتعظيم إيرادات الشركة والتوسع فى أعمالها والعمل على تسويقها جيدا سواء داخل قطاع البترول او المجالات الاخرى المرتبطة بنشاط الطيران داخل او خارج مصر ، والعمل على التعاون والتكامل مع الجهات المعنية بالدولة لتحقيق تلك الخطة بدعم كامل من الوزارة.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، اثنى بدوى خلال الاجتماع على دور شركة خدمات البترول الجوية "PAS" فى النقل خاصة نقل العاملين فى مناطق البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز سواء فى المناطق البرية او البحرية ، لافتاً إلى هذا الدور سوف يتنامى مع الانطلاقة الجديدة لقطاع التعدين خاصة بعد تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية كما ، اطمئن بدوى على أطقم الشركة وأسطولها من الطائرات فى دولة ليبيا الشقيقة بعد الأحداث التي شهدتها مؤخرا.

واستعرض اللواء إيهاب عبد المقصود، رئيس شركة خدمات البترول الجوية "PAS" أهم نتائج الأعمال التي حققتها الشركة خلال العام ، حيث أوضح أن هذا العام شهد بالاضافة إلى تعاقدات الشركة السارية مع عملائها من شركات البترول والغاز سواء بالنسبة للطائرات الهليكوبتر وطائرات الجناح الثابت ، توقيع عقود جديدة وتجديد ومد عقود أخرى باستخدام أسطول طائرات الشركة البالغ 39 طائـرة ( 31 طائرة هليكوبتر مـن طرازات متنوعة ، وعدد 8 طائـرات جنــاح ثابت).

وأضاف أنه تم توقيع اتفاقية مع شركة فلاي أويا الدولية، وهي شركة ليبية ذات مسؤولية محدودة ،تم بموجبها ايجار 3 طائرات هليكوبتر من طراز AW139 للعمــل مـن مطار معيتيقة الدولي، ومطار مالطا الدولي لصالح شركة مليتة للنفط.

وأشار إلى أنه تم تجديد التعاقد مع شركـة بريستـو نيجيريـا لايجار طائرة هليكوبتر طراز EC-135 للعمل في نيجيريا لصالح شركة شيفرون في مجال النفـط و الغـاز، وأضاف أن الشركة قامت بتوقيع اتفاقية مع شركة ليوناردو للهليكوبتر لشراء خمس طائرات هليكوبتر من طراز AW169 الحديثة بدلا من طائرات الهليكوبتر من طراز BELL412 لخدمة عملائنا في منطقة خليج السويس ، وذلك فى إطار استراتيجية الشركة بالسعي الدائم لمواكبة التقدم التكنولوجى، ومتابعة أحدث ما وصلت إليه صناعة الطيران ، وما يرتبط به من تحديث أسطولها بما يتوافق مع متطلبات شركات النفط والغاز العالمية، والاستعداد والجاهزية لتلبية الاحتياجات التشغيلية المستقبلية بأحدث الطرازات .

وأوضح أن الشركة نفذت حوالى 30 ألف ساعة طيران تم خلالها نقل ما يقرب من 750 ألف راكب حقق منهم أسطول الهليكوبتر ما يقرب من 20 ألف ساعة طيران، من مختلف مواقع عمليات الشركة بالبحر المتوسط والبحر الأحمر وجنوب سيناء بالإضافة الى نيجيريا وليبيا وتضمنت العمليات تنفيذ 12 طلعة إخلاء طبى فى أزمنة قياسية.

وأضاف أنه حقق أسطول الجناح الثابت ما يقرب من 10 آلاف ساعة طيران وتشمل هذه الساعات الرحلات الخاصة بقطاع البترول والرحلات السياحية الداخلية والتى تغطى كافة أنحاء الجمهورية والرحلات السياحية الخارجية الى دول مثل الأردن والسعودية ولبنان ومونتنجرو واليونان وتركيا .

وأكد أن الشركة تولى اهتماما كبيرا لدعم القوى العاملة وتطوير مهاراتهم باعتبارها أحد الأصول الاستراتيجية الأساسية للشركة ، كما تحرص الشركة على الاهتمام بمجال السلامة والصحة المهنية من خلال تنفيذ أعمال تفتيش دورية على إجراءات السلامة بجميع المواقع للعمل على زيادة وعي العاملين وعقد مؤتمرات السلامة بصفة دورية ، وتجارب لحالات الطوارئ الخاصة بالطيران وتجارب الحريق بالتعاون مع العملاء.

وتابع أنه فى مجال ترشيد وتحسين الطاقة تم إنشاء محطة طاقة شمسية قدره 35 كيلو وات بموقع رأس غارب بالإضافة الى تركيب سخانات شمسية بمواقع الشركة مما أدى إلى توفير 30% من الاستهلاك من واقع القراءات و خفض الانبعاثات الكربونية بقدر 84 طن مكافئ ، وكذلك تركيب أنظمة ذكية فى جميع المواقع لمتابعة استهلاك الطاقة مما حقق وفـر سنوي بنسبة 7% من استهلاكات الطاقة على مستوى الشركة ورفع كفاءة أداء التكييف المركزى.

وذكر أن الشركة تحرص على تطبيق التحول الرقمي في تنفيذ نظام لإدارة السلامة SMS والذى يساعد على إدارة المخاطر وتحليل البيانات لضمان أعلى معايير السلامة، وكذلك تنفيذ نظام لإدارة صيانة الطائرات من خلال رقمنة سير العمل وإدارة المخزون AMOS مما يعزز كفاءة التشغيل، وقد تم الإنتهاء من التنفيذ بنسبة 95% وسيتم التشغيل الفعلى خلال عام 2025.