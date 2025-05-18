كيف تحصل على مصنع كامل التجهيزات بمدينة الجلود بالروبيكي؟

كتبت- دينا خالد:

تواصل وزارة الصناعة تلقي طلبات المستثمرين الصناعيين الجادين إلكترونيا على الطرح الذي أعلنت عنه ويشمل 8 مصانع شاغرة كاملة التجهيزات مخصصة للدباغة وصناعة الغراء، ضمن المرحلة الثانية من مدينة الجلود بالروبيكي.

ويستمر الطرح حتى 22 من مايو الجاري، و تُعد المدينة باكورة المجمعات الصناعية المتكاملة في مجال دباغة الجلود وتصنيع الغراء والمنتج النهائي والصناعات المكملة، وفقًا لأعلى المعايير التكنولوجية والبيئية.

وقالت وزارة الصناعة، أن المصانع المطروحة تُعد فرصة استثمارية واعدة، حيث تم تجهيزها بأعلى المعايير الفنية والبيئية، مع تقديم مجموعة من التيسيرات المالية غير المسبوقة، والتي تهدف إلى جذب وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب.

وتم طرح المصانع إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية www.madein.eg، بما يعزز مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

وصممت مدينة الجلود بالروبيكي لتكون نموذجًا تنمويًا متكاملًا يجمع بين التصنيع، والتطوير التقني، والخدمات اللوجستية، وذلك ضمن توجه الدولة لتطبيق مفهوم "العناقيد الصناعية المتخصصة".

وتتيح المدينة للمستثمرين بنية تحتية عالمية، وشبكة مرافق متكاملة، وموقعًا استراتيجيًا يربطها بأهم المحاور اللوجستية والموانئ البحرية

وتربط المدينة شبكة متكاملة من الطرق (القاهرة الإسماعيلية - القاهرة السويس - العاصمة الإدارية - الطريق الدائري الإقليمي ) والتي يصلها بمواني البحر الأحمر والأبيض (السخنة والأدبية والسويس وبورسعيد ودمياط والإسكندرية).كما أنه جاري إنشاء خط سكة حديد الروبيكي/العاشر من رمضان/ بلبيس.

كما تشمل المدينة خدمات دعم فني وتسويق إلكتروني دولي، وبرامج تدريب تقني حديث للعاملين والكوادر الفنية، ومساحات مخصصة للمعارض المحلية والدولية لعرض المنتجات والمعدات.

وأوضحت الوزارة أن المصانع المطروحة تتراوح مساحتها بين 74 م٢ و546 م٢، وتم تسعيرها وفق التكلفة الفعلية للإنشاءات والمرافق، مما يمنح المستثمر ميزة الحصول على أصول صناعية بتكلفة حقيقية غير محملة بهوامش ربحية.

ويمكن للمستثمر الحصول على تمويل منخفض الفائدة لتملك الوحدة وبتسهيلات تصل إلى 100% من قيمة الوحدة ومن خلال عدة بنوك قامت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتوقيع بروتوكولات تعاون معها فى هذا الشأن، كما يمكن للحاصلين على الوحدات الاستفادة من دعم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فيما يخص التسهيلات التمويلية لتوفير الماكينات وخطوط ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى الاستفادة من مجموعة متميزة أخرى من الخدمات غير المالية المتنوعة مثل الخدمات التسويقية والتدريبية والدعم الفنى.

كما أن هناك تيسيرات إجرائية كبيرة في استخراج التراخيص الصناعية للوحدات ، كما تم إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وكذا رسوم تقديم العروض، مع تخفيض سعر كراسة الشروط لتكون ألفين جنيها، كما يمكن للمستثمر التقدم على اكثر من وحدة بالمجمع الصناعي لاستيعاب نشاطه الصناعي .

واكدت وزارة الصناعة ان واحدة من أبرز الحوافز الفريدة التي تقدمها مدينة الجلود بالروبيكي للمصنعين، هي ضمان حصول المشروعات القائمة داخل المدينة على 50% إضافية من قيمة رد أعباء الصادرات، مما يعزز الربحية ويمنح المنتجات المصرية ميزة تنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

خطوات وإجراءات الحجز والتقديم إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية www.madein.eg، من خلال اتباع الخطوات التالية:

١- تسجيل حساب علي البوابة

٢- اختيار الطرح المراد التقديم عليه وتحميل كراسة الشروط

٣- تسجيل بيانات طالب التخصيص

٤- دفع قيمة كراسة الشروط

٥- تسجيل بيانات الوحدة المطلوبة

٦- تسجيل معلومات الاتصال والمتابعة

٧- تسجيل دراسة الجدوي الفنية للمشروع (المنتجات – الالات المستخدمة –العماله وغيرها )

٨- مراجعه وطباعه طلب التقديم

٩- ارفاق المستندات بصيغه pdf

١٠- دفع قيمة تامين جدية الحجز