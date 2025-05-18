بزيادة 7%.. مجموعة "طلعت مصطفى" تربح 4.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2025

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة زيادة صافي الأرباح بعد خصم الضرائب 7% خلال الربع الأول من العام الحالي على أساس سنوي إلى 4.4 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 4.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب بيان المجموعة للبورصة اليوم، فإن نمو صافي الأرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي كان مدعومًا بمكاسب كبيرة من فروق أسعار الصرف نتيجة انخفاض قيمة الجنيه المصري، بالإضافة إلى مكاسب استثنائية من صفقة الاستحواذ على ليجاسي.

ونمت الإيرادات الإجمالية للمجموعة 39% خلال الربع الأول من 2025 إلى 9.43 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 6.79 مليار جنيه محققة خلال نفس الفترة من العام السابق بفضل استمرار الأداء المتميز للإدارة التنفيذية للشركة في إيجاد حلول وإجراءات غير تقليدية بما أدت إلى حدوث تلك النتائج المتميزة للشركة.

مبيعات عقارية

وحققت المبيعات العقارية التعاقدية نحو 77.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2025، مقارنة بمبيعات بلغت 61.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو 25%.

وبررت الشركة، أن هذا الإنجاز تحقق دون إطلاق أي مشروعات عقارية جديدة خلال الفترة، وعلى الرغم من الاعتماد الكامل على النمو الطبيعي في بيع مشروعات الشركة القائمة.

وتابع أن القطاع الفندقى حقق إيرادات إجمالية بلغت 3.5 مليار جنيه ، أي ما يعادل 69 مليون دولار ، خلال الربع الأول من عام 2025 ، مقارنة بإيرادات قدرها 2.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس نمواً ملحوظاً بنسبة 50%.

وكما حققت الأنشطة ذات العائد الدورى والأنشطة الخدمية ايرادات بلغت 2.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 ، مقارنة بـ 979 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس معدل نمو كبير بلغ 116%؛ وفق الإفصاح.

واستكملت الشركة، أن رصيد المبيعات الفعلية والغير مسلمة بلغت 350 مليار جنيه في نهاية الربع الأول من عام 2025 مقابل 180 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة نمو 94%.

وترجع تلك الزيادة إلى الارتفاع الكبير في المبيعات الذي حققته المجموعة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية مدفوعة بالمشروعات الجديدة التي تم إطلاقها، بالإضافة إلى النمو الطبيعي في حجم وسعر البيع للمشروعات التي تم إطلاقها سابقاً.