شعبة الدواجن تحسم الجدل حول نفوق 30% من الثروة الداجنة في مصر.. ما القصة؟

كتبت- دينا كرم:

أثار تصريح ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بشأن نفوق نحو 30% من الثروة الداجنة في مصر بسبب فيروس وبائي، حالة واسعة من الجدل والقلق، مما استدعى ردودًا رسمية عاجلة من الجهات المعنية، شملت الاتحاد نفسه ووزارة الزراعة وأجهزتها ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، مؤكدين استقرار الوضع ونفي وجود أي وباء.

جدال بين رئيس الاتحاد ونائبه

ونشب جدل بين رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، المهندس محمود العناني، ونائبه الدكتور ثروت الزيني، بشأن الوضع الوبائي في قطاع الدواجن، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" على قناة " mbc مصر"، مع الإعلامي "عمرو أديب" نفى العناني ما صرح به الزيني عن نفوق 30% من الدواجن بسبب فيروس وبائي، مؤكدًا أن هذه التصريحات "لا أساس لها من الصحة".

وأوضح أن مصر تضم 27 ألف مزرعة تتفاوت في أحجامها، وقد تشهد بعض المزارع حالات نفوق نتيجة التقلبات الجوية، وهو أمر مماثل للعام الماضي، وأن وزارة الزراعة خصصت ميزانية لفحص عينات المزارع التي تواجه مشكلات، وفي المقابل، أقر الزيني بوجود مشكلات كبيرة في القطاع تستدعي الاعتراف بها، لافتًا إلى أن انخفاض الطلب وراء تراجع الأسعار، لكنه عاد وأشار إلى أن المشكلات المرضية ساهمت في ارتفاع الأسعار خلال الفترات السابقة، كاشفًا عن خطة أعدها الاتحاد بالتعاون مع وزارة الزراعة لمواجهة الوضع الوبائي.

وزارة الزراعة تؤكد استقرار الوضع

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في بيان لها، أن صناعة الدواجن في مصر مستقرة، وهناك متابعة دائمة من خلال أجهزة الوزارة المعنية متمثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة للقطعان والمزارع، ولم يتم تسجيل حالات نفوق، كما أن جميع التحصينات متوفرة من خلال معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية، والوحدات البيطرية بجميع أنحاء الجمهورية.

الخدمات البيطرية: لم نتلق أي بلاغ

أكد حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إلى أن الهيئة لم تتلقى أي بلاغات حول انتشار حالات نفوق نتيجة نقص في التحصينات أو انتشار أية اوبئة أو امراض، وهو مالم تكشف عنه أيضا اي من فرق التقصي والترصد الوبائي بالهيئة.

وناشد الأقنص أي مربي وأي مزرعة حدث لها أي ضرر، التواصل مع الهيئة أو أقرب مديرية طب بيطري، ليقوم فريق متخصص باستطلاع الأمر وتقديم المساعدة اللازمة.

قطاع الثروة الحيوانية والداجنة: نسب النفوق لا تتعدى 4%

أكد طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أنه لم يتم رصد أي نسب نفوق غير طبيعية في أي مزارع، ونسب النفوق لا تتعدى الـ٤% في مزارع الدواجن ولا يوجد أي أوبئة بين القطعان.

وأضاف أنه في حال وجود أي مشكله مرضية أو وبائية لكان القطاع بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية أول من يعلنه ولم يعد هناك أمر يمكن إخفائه.

دعوى لرفع الأسعار

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية "لمصراوي"، إن الحديث عن نفوق 30% من الثروة الداجنة في مصر غير صحيح، موضحًا: "نعم، هناك حالات نفوق، ولا يمكن لأحد إنكار وجود أمراض، لكن هذا لا يرتقي إلى حد القول إن ثلث الإنتاج قد نفق، فهذا كلام غير منطقي، خصوصًا وأنه يتناقض مع تصريحات للنائب صدرت منذ شهر ونصف تؤكد أن الإنتاج جيد ولا توجد مشكلات"

وأضاف السيد: "لا أحد يستطيع أن ينكر وجود أمراض وبائية، ليس في مصر فقط بل في العالم كله، لكننا نتعامل معها من خلال اتخاذ احتياطات استراتيجية، المربي يقوم بتطهير وتعقيم مزرعته جيدًا، ويحرص على شراء الكتاكيت من مصادر موثوقة، ويفحص الحيوية والتجانس والوزن الجيد، ويكون تحت إشراف بيطري لمتابعة التحصينات خلال الدورة الإنتاجية".

وتابع: "القول بوجود مشكلة منذ خمسة أشهر غير دقيق، بدليل أن إنتاج رمضان كان جيدًا والأسواق كانت مستقرة، أما انخفاض الأسعار بعد العيد، فهو نتيجة مباشرة لتراجع الطلب، في ظل وفرة كبيرة في المعروض".

وتساءل: "إذا كان هناك وباء، فأين فترة الحضانة؟ كما أن المرض عادة تظهر ما أعراضه خلال 3 إلى 4 أيام، وتبدأ بعدها مرحلة العلاج، فكيف يقال فجأة إن 30% من الإنتاج نفق؟ هذا غير منطقي تمامًا".

وأشار إلى أن الأمراض تختلف من مكان لأخر، ومن مزرعة لأخرى، وكذلك نسب النفوق، لكن الحديث عن وجود وباء يجتاح القطاع غير حقيقي.

وقال: "لدينا جهات مسؤولة، مثل الهيئة العامة للخدمات البيطرية والإدارة المركزية للوقاية، وهي الجهات المعنية بإصدار بيانات دقيقة، حيث تجمع كل مديرية في المحافظات بيانات النفق وترفعها للهيئة، وإذا قصرت أي مديرية يتم محاسبتها".

ووصف عبد العزيز السيد التصريحات المثيرة للقلق بأنها بمثابة "دعوة لرفع الأسعار"، مؤكدًا أنها "كلام غير منطقي يثير البلبلة".

وأعرب عن أمله في أن تكون هناك تحركات إيجابية لمتابعة أي مشكلات تواجه المربين في المحافظات، والتقصي المستمر لتجنب أي أزمة.

وشدد على دور المربي في الاستعداد الجيد للدورة الإنتاجية، بدءًا من تجهيز المزرعة وشراء كتاكيت من شركات جيدة، ووجود إشراف بيطري دائم، كما أكد على أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تواصل أعمال التقصي النشط والاستجابة السريعة، خصوصًا في مواسم هجرة الطيور، حيث تؤخذ عينات استباقية للكشف عن أي أمراض ومنع دخولها إلى البلاد.

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