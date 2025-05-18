البورصة تمد سريان عرض الشراء الإجباري من "ناس الإماراتية" على سماد مصر لـ 4 أيام

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت البورصة المصرية عن مد فترة سريان عرض شراء الإجباري على شركة سماد مصر (ايجيفرت) لمدة أربعة أيام عمل إضافية تنتهي بنهاية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 29/05/2025 بدلا من 25/05/2025 وذلك بنفس الشروط الواردة في الإعلان المنشور بتاريخ 23/04/2025.

ووفق البيان المنشور على شاشة البورصة، يعد العرض مقدم من شركة ناس للاستثمارات القابضة المحدودة (إماراتية الجنسية) لشراء حتى عدد 5,520,000 سهم تمثل نسبة 57.50 % من الأسهم المصدرة و المكملة لنسبة 90% من الأسهم المصدرة بسعر 95 جنيه للسهم الواحد.

أكدت البورصة، على ضرورة الزام جميع شركات السمسرة والمتعاملين الالتزام بكافة الشروط التي وردت بإعلان عرض الشراء.

وكانت شركة سماد مصر ايجيفرت تلقت يوم 12 يناير 2025 عرض شراء إجباري من شركة ناس للاستثمارات القابضة (الإماراتية) على 90% من إجمالي أسهم رأسمالها، وبما يسمح بعدم شطب قيد أسهم الشركة من جداول البورصة المصرية.