ارتفاع البلطي والجمبري.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأحد 18-5-2025 في سوق العبور

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار كيلو السمك البلطي، و المكرونة السويسي، و الجمبري الصغير، خلال تعاملات اليوم الأحد 18-5-2025، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 91 و 95 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 75 و 145 جنيهًا، بزيادة 15 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 220 و 360 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا : يتراوح بين 40 و 180 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 180 و380 جنيهًا، بزيادة 20 جنيهًا.

سعر كيلو البوري: يتراوح بين 90 و110 جنيهًا.