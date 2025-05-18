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سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 18-5-2025 مع بداية التعاملات

05:50 ص الأحد 18 مايو 2025

سعر الذهب

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كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 18-5-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية السبت.

يذكر أن سعر الذهب في مصر انخفض بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية السبت، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 18-5-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5178 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4530 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3883 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3020 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2157 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 161028 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 36240 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.13% إلى نحو 3203 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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