"إيفولف القابضة" تدرس طرح أدوات مالية جديدة لتوفير السيولة لصناديق الاستثمار

كتبت-أمنية عاصم:

كشف الدكتور سامح الترجمان، الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "إيفولف القابضة للاستثمار"، أن الشركة تدرس حاليًا إمكانية تطوير أدوات مالية جديدة تهدف إلى توفير السيولة لصناديق الاستثمار.

وأضاف الترجمان، في تصريحات لمصراوي، أن هذا التوجه يأتي بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث يجري حاليًا العمل على دراسة المقترحات وتقييم مدى ملاءمتها للسوق المصري.

وأشار إلى أن الشركة تعمل في الوقت نفسه على إطلاق صندوق الاستثمار الرابع في الذهب، وذلك بالتعاون مع شركة "مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية"، في إطار التوسع في أدوات الاستثمار البديلة وتنويع الخيارات أمام المستثمرين.

ويمتلك السوق المحلي 3 صناديق للاستثمار في الذهب، في مايو 2023 تم إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب - وهو صندوق «إي زد- جولد» (AZ-Gold) من قبل شركة «أزيموت»، تلاه صندوق ثاني في يناير 2024، وهو صندوق بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب «سبائك»، وثالثا صندوق استثمار شركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية وإيفولف للاستثمار في الذهب ذو العائد اليومي التراكمي – «دهب» خلال يونيو .