خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع البيض والأسمنت و اللحوم والذهب

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار البيض، والأسمنت، والفول، والزيت، اللحوم، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تواصل الارتفاع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار البيض اليوم السبت 17-5-2025 في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الدواجن اليوم السبت 17-5-2025 بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد اليوم السبت 17-5-2025 بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 17-5-2025 في سوق العبور

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم السبت 17-5-2025 في سوق العبور

ارتفاع أسعار الفول والزيت واللحوم اليوم السبت 17-5-2025 بالأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم السبت 17-5-2025 في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف التعاملات