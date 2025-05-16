ارتفاع اللحوم واللبن وانخفاض العدس اليوم الجمعة 16-5-2025 بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الفول، وزيت الذرة، واللحوم، والجبن الرومي، واللبن السائب، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بينما انخفضت أسعار العدس، والمكرونة، مقارنة بأمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.17 جنيه، بزيادة 10 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 61.45 جنيه، بزيادة 1.01 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.65 جنيه، بزيادة 88 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 90.34 جنيه، بتراجع 44 قرشًا.

كيلو السكر المعبأ: 36.16 جنيه، بزيادة 40 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 22.15 جنيه، بتراجع 5.95 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 63.38 جنيه، بتراجع 3.31 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.48 جنيه، بزيادة 5 قروش.

لتر زيت الذرة: 109.66 جنيه، بزيادة 2.3 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 397.71 جنيه، بزيادة 3.51 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 110.68 جنيه، بزيادة 3 قروش.

كيلو الأرز السائب: 27.78 جنيه، بتراجع 5 قروش.

كيلو الفول السائب: 50.28 جنيه، بتراجع 42 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 133.14 جنيه، بزيادة 49 قرشًا.

كيلو الجبن الرومي: 275.95 جنيه، بزيادة 2.03 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 32.48 جنيه، بزيادة 1.31 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 99.96 جنيه بزيادة 69 قرشًا.