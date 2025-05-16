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أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الجمعة 16-5-2025 في سوق العبور

11:00 ص الجمعة 16 مايو 2025

أسعار الأسماك اليوم

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كتبت- آية محمد:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 89 و91 جنيهًا.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و130 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 220 و360 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا : يتراوح بين 40 و180 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 160 و360 جنيهًا.

سعر كيلو البوري: يتراوح بين 90 و110 جنيهًا.

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أسعار الأسماك اليوم سعر كيلو السمك البلطي سوق العبور الموقع الرسمي لسوق العبور
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