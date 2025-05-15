بعد مرور 3 أشهر على طرحها.. وقف التعامل على أسهم "جو جرين" لهذا السبب

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت البورصة المصرية قبل أيام توقف التداول على أسهم شركة جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية، بعد مرور 15 شهرا على طرحها بسوق المال .

وعزت الهيئة وقف تداول أسهم "جوجرين" حتى التزام الشركة بموافاة الهيئة ببيان إفصاح، وتوفيق الأوضاع وإعلام المتعاملين بتفاصيل التعاقد مع شركة تنمية الريف المصري الجديد.

وذكر بيان الهيئة أن الشركة قامت بتحقيقات مع ممثلي الشركة في ضوء الشكاوى الواردة إليها، لعدم سلامة البيانات الواردة بتقرير الإفصاح بغرض التداول والمنشورة بتاريخ 28 يناير من العام الحالي؛ مما حال دون الإعلان عن عدد من الحقائق الجوهرية.

أبرز أسباب الوقف

أولًا: تفاصيل العقد المبرم مع شركة تنمية الريف المصري الجديد، وذلك فيما يتعلق بقطعة الأرض الزراعية البالغ مساحتها 20.6 ألف فدان تقريباً، والتي منها أن عقد التخصيص بغرض التمليك للأرض المشار إليها قد نص على أن حيازة الشركة لها حيازة عرضية مؤقتة لحين وفائها بالالتزامات المبينة بهذا العقد وانتقال الملكية إليها من شركة تنمية الريف المصري الجديد، وأنه يحظر عليها قبل ذلك التنازل عن كل أو بعض هذه الأرض أو التصرف فيها بأي تصرف قانوني أو ترتيب امتيازات أو حقوق عينية عليها، أو الدخول بها كحصة عينية في شركة، أو أن تكون ضامنة لآية قروض أو رهون .

ثانياً: تأخرها في سداد أقساط مستحقة (قسط بقيمة 16.5 مليون جنيه استحق سداده في 15/10/2024، ولم يسدد في موعده بل في 15/2/2025)، وهو موعد لاحق لتاريخ نشر تقرير الإفصاح بغرض بدء التداول.

ويذكر أن البورصة المصرية أعلنت عن بدء التداول على أسهم شركة جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية، بالسوق متوسط النشاط( بورصة النيل )، يوم الأحد الموافق 9 فبراير 2025 على سعر الفتح (السعر المرجعي) هو القيمة العادلة البالغة 1.77 جنيه للسهم.