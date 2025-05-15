هل خسائر الذهب عالميا تقلل من بريق الاستثمار بصنايق المعدن الأصفر بمصر؟

كتبت- أمنية عاصم:

تكبد سعر الذهب العالمي خسائر على مدار الأسبوع الحالي لينخفض من 3279 دولار للأونصة يوم الاثنين الماضي إلى 3182 دولار للأونصة – وقت كتابة التقرير- أى بنحو 97 دولار خلال 4 أيام.

ورغم استمرار التراجعات العالمية لأسعار الذهب لا يزال الاستثمار في صناديق الذهب بمصر أداة جاذبة للمستثمرين؛ حيث أنه بالرغم من الانخفاضات المحققة إلا أن أسعار الذهب مازلت تسجل قمم تاريخيه؛ وجاء ذلك وفقًا لما تحدث به مدير صناديق الاستثمار في الذهب داخل السوق المحلي.

وقلل المستثمرين الدوليين من شراء الذهب بعد أن أعلنت الولايات المتحدة والصين خفض الرسوم الجمركية المتبادلة لتتراجع إلى 30% من 145%، كما حفضت الصين الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية إلى 10% من 125% وتسري الإجراءات الجديدة لمدة 90 يومًا.

ويضم السوق المصري 3 صناديق من الذهب وهو صندوق إي زد - جولد و"سبائك"، "والذهب" وكل صندوق تحدد قيمة شراء الوثيقة والحد الأدنى للاستثمار وفق سياسة كل صندوق.

قمم تاريخية

قال أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر، إن التراجعات التي شهدها الذهب العالمي خلال الآونة الماضية لن تنعكس بشكل سلبي على أداء صناديق الاستثمار في الذهب حيث نحن نتحدث عن قمم تاريخية لأسعار الذهب العالمي بالرغم من التراجعات المحققة.

وتابع أن الانخفاضات السعرية التي شهدنها في المعدن الأصفر تعد ارتداده طبيعية بعد الارتفاعات القياسية المحققه؛ جراء تزايد حدة الحرب التجارية العالمية.

هل التراجعات السعرية للذهب العالمي ستخيف المستثمر المحلي؟

وأكد أن صناديق الاستثمار في الذهب بالسوق المحلي تعمل بوتيرة جيدة، مضيفًا أن المستثمر المعتاد على الاستثمار في المعدن الأصفر سيستمر بالرغم من الارتداد السعرية للذهب العالمي.

ونصح أبو السعد، المستثمرين بشراء الذهب في التوقيتات التى يشهد بها تراجعات لأنه تمثل فرصة جيد للاستثمار، متوقعًا أن يعاود أسعار الذهب العالمي الصعود مرة أخرى ( بما سيؤدي بالتابعية لصعود الذهب المحلي).

وأردف أن أنه يتعلق بصندوق " جولد az – " يصل حجم الاستثمارات بالصندوق نحو 1.5 مليار جنيه ليستحوذ الصندوق على حصة سوقية تتراوح بين 70 لـ 80% من إجمالي الصناديق.

وسجل حجم الاستثمارات في صناديق الذهب الثلاثة 2.1 مليار جنيه حتى 6 مايو الماضي، وسجلت حجم العملاء لصناديق الثلاثة 200 ألف عميل عن الفترة ذاتها؛ وفقًا لآخر بيان صادر من الهيئة العامة للرقابة المالية.

انعكاس التراجعات السعرية للذهب العالمي على المستثمرين

قال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، إن المستثمرين الذي قاموا بالاستثمار داخل صناديق الذهب خلال الربع الأول أما أنهم حققوا تعادل أو خسائر توازي التراجعات المحققة ( بحسب السعر الذي تم الشراء عليه).

وأضاف أنه فيما يتعلق بالمستثمرين الذين قاموا بالشراء خلال العام الماضي والأسبق فهم مازالوا محققين عوائد واعدة، مضيفًا أن استمرار تراجع أسعار الذهب العالمي؛ مرهونًا بالموقف على الساحة العالمية حيث زيادة التوترات ستؤدي إلى العودة نحو الصعود مرة أخرى.

وأوضح أن الشركة تسعى لإطلاق صندوق الثالث تحت مسمى " ذهب مباشر" برأس مال مبدئي للصندوق 10 ملايين جنيه، مضيفًا أن الشركة بالفعل حصل على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق الصندوق منذ فبراير الماضي إلا أن التأخر في إطلاقه؛ جاء نتيجة التخوف من حالة التذبذبات السعرية التي طالت المعدن الأصفر جراء الحرب التجارية العالمية.

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