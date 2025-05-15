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معهد تكنولوجيا المعلومات يعلن عن فتح باب التقديم في معسكر التدريب الصيفي

03:57 م الخميس 15 مايو 2025

معهد تكنولوجيا المعلومات ITI

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كتبت- آية محمد:

أعلن معهد تكنولوجيا المعلومات عن فتح باب التقديم في برنامج معسكر التدريب الصيفي في تخصص "تصميم الدوائر الإلكترونية المتكاملة التناظرية" لطلاب الجامعات المصرية، ويبدأ التدريب يوم 15 يوليو.

ويهدف البرنامج إلى تنمية قدرات الطلاب المهتمين بالعمل في مجالات صناعة الإلكترونيات.

ويقدَم التدريب مجانًا بالكامل بدعم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويحصل الطلاب في نهاية البرنامج على شهادة بإتمام التدريب.

شروط التقديم:-

- أن يكون المتقدم طالبًا بكلية الهندسة، قسم هندسة الإلكترونيات أو الاتصالات.

- أن يكون قد درس مقررات الرياضيات والفيزياء والإلكترونيات في كليته.

- التفرغ التام طوال فترة التدريب.

- التسجيل في دورة تصميم الدوائر الإلكترونية المتكاملة على منصة "مهارة تك" وإنجاز التكليف الذي سيرسل بالبريد الإلكتروني.

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معهد تكنولوجيا المعلومات معسكر التدريب الصيفي الدوائر الإلكترونية
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